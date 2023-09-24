Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết vụ cháy nổ nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến 19 người Việt bị thương, không có trường hợp tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên đưa tin, ngày 24.9, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, chiều tối 22.9 đã xảy ra vụ cháy nổ tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương ở H.Bình Đông (Đài Loan). Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan khiến 19 người Việt bị thương, không có trường hợp tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên. Thông tin từ Ban Quản lý lao động cho biết, đây là nhà máy sản xuất bóng chơi golf, có hơn 500 lao động đang làm việc, trong đó có 106 lao động Việt Nam. Các lao động Việt Nam do 2 công ty môi giới Đài Loan tiếp nhận là Công ty HHCP cố vấn nguồn nhân lực Vạn Thông - chi nhánh Đài Nam (tiếp nhận 22 lao động) và Công ty HH nguồn nhân lực quốc tế Hạo Vịnh (tiếp nhận 84 lao động).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với người sử dụng lao động, công ty dịch vụ việc làm, các cơ quan liên quan của Đài Loan và bệnh viện tích cực cứu chữa, bảo vệ sức khỏe của người lao động; đề nghị phía Đài Loan chi trả chi phí chữa trị và có hình thức hỗ trợ vật chất, tinh thần cho người lao động bị thương; bố trí việc làm cho người lao động sau vụ cháy nổ. Lửa bốc lên từ nhà máy bị cháy ở Đài Loan. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Lực lượng cứu hỏa tìm kiếm tại nhà máy sau vụ cháy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Cục Quản lý lao động cũng đã chỉ đạo các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc tại Công ty Minh Dương cử cán bộ đại diện thường trực tại bệnh viện để phối hợp kịp thời cứu chữa, bảo vệ sức khỏe cho người lao động; phối hợp với đối tác, người sử dụng lao động động viên, ổn định tâm lý, bố trí nơi ăn, ở và chi phí sinh hoạt hàng ngày cho người lao động; chuyển chủ, chuyển xưởng cho người lao động (nếu có nhu cầu) trong trường hợp nhà máy chưa bố trí được việc làm; thường xuyên báo cáo Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý trường hợp vượt quá khả năng, thẩm quyền

Như báo Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, tối 23-9, thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết vụ cháy nổ nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến 19 người Việt bị thương, không có trường hợp tử vong. Trong số các nạn nhân, có 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương mức trung bình, 9 người bị thương nhẹ và 3 người đã được xuất viện. Trong số 19 người, có 3 người bị thương nặng, 4 người bị thương mức trung bình, 9 người bị thương nhẹ và 3 người đã được xuất viện. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Hiện các cơ quan chức năng Đài Loan đã phát tiền trợ cấp ban đầu cho lao động bị thương nặng 100.000 Đài tệ (tương ứng khoảng 76 triệu đồng). Còn lao động bị thương mức trung được trợ cấp 10.000 Đài tệ (khoảng 7,6 triệu đồng). Trong khi đó, lao động bị thương nhẹ được trợ cấp 5.000 Đài tệ (gần 4 triệu đồng). Đến 12h ngày 23-9, các cơ quan chức năng xác định vụ cháy khiến 6 người tử vong (gồm 3 lính cứu hỏa và 3 nhân viên), 98 người bị thương, 5 người mất tích.

Nổ nhà máy sản xuất dụng cụ Golf ở Đài Loan, 19 người Việt bị thương Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, ngày 22/9 đã xảy ra vụ cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người thương vong.

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