Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.
- Xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn khiến hai cha con thiệt mạng thương tâm trên đường đến trường
- Gặp tai nạn thảm khốc, 2 cha con bỏ mạng trên đường đi học sau cú va chạm liên hoàn xe tải và container
Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 23h20 ngày 22/9, H.N.T và Q.Đ.C (đều SN 2008, cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn) điều khiển xe máy BKS: 29M1 – 260.08 theo hướng Hà Nội – Thanh Hóa.
Khi tới địa bàn xã Cao Dương, xe máy kể trên va chạm với xe máy BKS 28G1- 284.40 do anh B.V.Q (SN 1999) điều khiển, chở chị N.T.K.T (SN 2004) và em N.T.T (sinh năm 2008, cả ba cùng trú tại xã Cao Dương), đang di chuyển theo chiều ngược lại.
Dẫn tin từ báo Giao Thông, các nạn nhân tử vong được xác định là Q.Đ.C (SN 2009) ở xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn; B.V.Q (SN 1999) và N.T.T (SN 2008) cùng trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.
Hiện, các nạn nhân đã được đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
Trường hợp nạn nhân N.T.K.T (SN 2004) ở xã Cao Dương đang mang thai 5 tháng hiện đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật do chấn thương sọ não nặng.
"Đoạn đường xảy ra tai nạn khá thẳng đẹp và không khuất tầm nhìn, đường không có đèn điện, chỉ có điện chiếu sáng của các hộ dân", ông Khiên cho biết thêm.