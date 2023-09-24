Tai nạn kinh hoàng trong đêm khiến 3 người chết, 2 người bị thương, ám ảnh hiện trường nhiều mảnh vỡ phương tiện

Xã hội 24/09/2023 09:36

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, khoảng 23h20 ngày 22/9, H.N.T và Q.Đ.C (đều SN 2008, cùng trú tại xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn) điều khiển xe máy BKS: 29M1 – 260.08 theo hướng Hà Nội – Thanh Hóa.

Tai nạn kinh hoàng trong đêm khiến 3 người chết, 2 người bị thương, ám ảnh hiện trường nhiều mảnh vỡ phương tiện - Ảnh 1
Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn - Ảnh: Tiền Phong

Khi tới địa bàn xã Cao Dương, xe máy kể trên va chạm với xe máy BKS 28G1- 284.40 do anh B.V.Q (SN 1999) điều khiển, chở chị N.T.K.T (SN 2004) và em N.T.T (sinh năm 2008, cả ba cùng trú tại xã Cao Dương), đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Dẫn tin từ báo Giao Thông, các nạn nhân tử vong được xác định là Q.Đ.C (SN 2009) ở xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn; B.V.Q (SN 1999) và N.T.T (SN 2008) cùng trú tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn.

Hiện, các nạn nhân đã được đưa về mai táng theo phong tục địa phương. 

Tai nạn kinh hoàng trong đêm khiến 3 người chết, 2 người bị thương, ám ảnh hiện trường nhiều mảnh vỡ phương tiện - Ảnh 2
Va chạm mạnh khiến xe máy vỡ vụn - Ảnh: báo Giao Thông

Trường hợp nạn nhân N.T.K.T (SN 2004) ở xã Cao Dương đang mang thai 5 tháng hiện đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật do chấn thương sọ não nặng.

"Đoạn đường xảy ra tai nạn khá thẳng đẹp và không khuất tầm nhìn, đường không có đèn điện, chỉ có điện chiếu sáng của các hộ dân", ông Khiên cho biết thêm.

 

 

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Công an tỉnh Lào Cai, Công an huyện Bảo Thắng đang làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn vào ngày 8/9, khiến 3 người thương vong.

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