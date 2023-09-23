Nổ nhà máy sản xuất dụng cụ Golf ở Đài Loan, 19 người Việt bị thương

Xã hội 23/09/2023 16:45

Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc cho biết, ngày 22/9 đã xảy ra vụ cháy nổ tại một nhà máy ở huyện Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc) khiến nhiều người thương vong.

Dẫn tin từ VTC News, ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin, tìm hiểu khả năng công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Nổ nhà máy sản xuất dụng cụ Golf ở Đài Loan, 19 người Việt bị thương - Ảnh 1
Đến sáng 23/9, có 3 công dân Việt Nam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ - Ảnh: TTXVN

Trước đó, theo thông tin từ TTXVN, đến sáng 23/9, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ. Các công dân đã được đưa tới bệnh viện điều trị, một số công dân đã xuất viện.

Nổ nhà máy sản xuất dụng cụ Golf ở Đài Loan, 19 người Việt bị thương - Ảnh 2
Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ nhà máy - Ảnh: VTC News

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại +886 933262836 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84.

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