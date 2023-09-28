Theo báo Dân Việt đưa tin, tối 27/9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một vụ nổ dưới hầm chung cư.

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe ô tô của một người dân ghi lại, khi chiếc xe đang di chuyển vào vị trí bãi đỗ dưới hầm chung cư thì bất ngờ xảy ra một vụ nổ lớn. Tài xế ô tô lo sợ lửa cháy sau vụ nổ nên cho xe lùi lại, rời khỏi hầm chung cư. Do khói bao trùm khu vực dưới hầm chung cư nên cư dân hoảng loạn bỏ chạy.

Tiếng nổ ở hầm chung cư khiến nhiều người hoảng loạn, xe ô tô trong video lùi xe rồi khỏi hiện trường. Ảnh: VietNamNet.

Mặc dù xảy ra nổ, khói bao trùm tầng hầm song hệ thống phun nước chữa cháy tự động không hoạt động. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội ngũ kỹ thuật và bảo vệ chung cư đã đến hiện trường kiểm tra.

Theo báo VietNamNet đưa tin, theo một số nhân chứng, thời điểm bóng đèn phát nổ hệ thống cảnh báo PCCC không hoạt động, không có chuông báo cũng như không phun nước, trong khi ngay phía dưới bóng đèn có nhiều xe máy đang đỗ.

Mặc dù xảy ra nổ, khói bao trùm tầng hầm song hệ thống phun nước chữa cháy tự động không hoạt động. Ảnh: Báo Dân Việt.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an tỉnh Bình Dương xác nhận có vụ việc bóng đèn phát nổ như trên.

Theo lãnh đạo PC07, hệ thống báo cháy tại chung cư này hoạt động bình thường. Do Ban quản lý không sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước nên nước không phun. Đồng thời bóng đèn chỉ nổ rồi tắt, không xảy ra cháy. Sau khi xảy ra sự việc, Ban quản lý chung cư đã kịp thời khắc phục sự cố, may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Dù xảy ra vụ nổ lớn nhưng may mắn không gây ra hỏa hoạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do bóng đèn dưới tầng hầm chung cư phát nổ.