Thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, nạn nhân còn lại trong vụ nổ bình khí tại Quy Nhơn không nguy kịch nhưng bị bỏng toàn thân và có nhiều vết thương.

Theo thông tin từ Thanh Niên đưa tin cho biết, sáng 29.8, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, anh T.C.C (30 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định) không bị ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tiên lượng vẫn còn nặng. Anh C. là nạn nhân bị thương, được đưa đi cấp cứu sau khi xảy ra vụ nổ bình ôxy tại Quy Nhơn vào tối 28.8.

Hiện trường vụ nổ khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Ảnh: Thanh Niên.

Khi nhập viện, anh C. bị bỏng toàn thân, có nhiều vết thương phần mềm ở vùng ngực, bụng và bị chấn thương vùng khớp gối bên trái. Hiện anh C. đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - bỏng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trong sáng 29.8, khoa Ngoại chấn thương - bỏng và khoa Ngoại tổng hợp sẽ phối hợp để khâu những vết thương liên quan đến phần mềm, đồng thời tiếp tục điều trị bỏng cho anh C.

Như Tuổi Trẻ đưa tin trước đó, tối 28-8, bà Nguyễn Thị Hải Yến - chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Quy Nhơn - cho biết vừa xảy ra một vụ nổ bình khí vào khoảng 18h45 cùng ngày tại Công ty CP Thiên Phúc (cụm công nghiệp Quang Trung).

Thông tin ban đầu, đây là vụ nổ bình khí oxy lỏng. Vụ nổ khiến anh Đinh Văn Hương (47 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chết tại chỗ.

Công an TP Quy Nhơn đã có mặt tại khu vực vụ nổ, phong tỏa hiện trường. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trong khi đó, anh Trần Cao Cư (30 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Định, Công an TP Quy Nhơn đã có mặt tại khu vực vụ nổ, phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Bình khí nổ như bom tại Bình Định: 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch Tối ngày 28-8, một vụ nổ lớn tại một công ty ở Quy Nhơn, Bình Định tối 28/8 khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nan-nhan-vu-no-binh-khi-o-binh-inh-a-qua-con-nguy-kich-bi-bong-toan-than-613003.html