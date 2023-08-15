Vụ nổ bình gas ở đường Yên Phụ: Công an xác định nguyên nhân ban đầu

Đời sống 15/08/2023 18:45

Theo nhận định của công an, vụ nổ tại Yên Phụ nhiều khả năng do nhân viên sửa chữa, thay thế bình gas.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ nổ xảy ra tại đường Yên Phụ lớn (quận Ba Đình, Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân do nổ khí gas trong môi trường kín khi nhân viên của đơn vị cung cấp gas sửa chữa, thay bình.

Vụ nổ bình gas ở đường Yên Phụ: Công an xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC 

"Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ", đại diện Công an quận Ba Đình cho hay.

Dẫn tin từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, theo thông tin ban đầu, đại diện Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h57 phút ngày 15/8 tại nhà số 42K đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ nổ lớn khiến 4 người bị thương phải chuyển đi cấp cứu. Do sức ép khiến toàn bộ mặt tiền ngôi nhà biến dạng, vương vãi kính trên đường và vỉa hè.

Vụ nổ bình gas ở đường Yên Phụ: Công an xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2Vụ nổ bình gas ở đường Yên Phụ: Công an xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3
Hình ảnh ghi lại tại hiện trường - Ảnh: Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội

Cũng theo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ, sơ bộ xác định vụ nổ xảy ra tại tầng 1 của căn nhà có kết cấu 5 tầng được sử dụng để ở và kinh doanh quán phở. 

Đến trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, 3 trong số 4 bệnh nhân do bỏng nặng nên được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị. Trường hợp còn lại tình trạng nhẹ hơn, đang cấp cứu tại bệnh viện.

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Liên quan đến vụ nổ bình gas ở Yên Phụ (Hà Nội), một người phụ nữ sinh sống gần đó cho biết, sau khi nghe tiếng nổ lớn thì thấy khói bốc lên mù mịt, nhiều đồ đạc văng ra khắp đường.

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