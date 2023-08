Theo nhận định của công an, vụ nổ tại Yên Phụ nhiều khả năng do nhân viên sửa chữa, thay thế bình gas.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ nổ xảy ra tại đường Yên Phụ lớn (quận Ba Đình, Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân do nổ khí gas trong môi trường kín khi nhân viên của đơn vị cung cấp gas sửa chữa, thay bình.



Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: VTC

"Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ", đại diện Công an quận Ba Đình cho hay.

Dẫn tin từ Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội, theo thông tin ban đầu, đại diện Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 9h57 phút ngày 15/8 tại nhà số 42K đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) xảy ra vụ nổ lớn khiến 4 người bị thương phải chuyển đi cấp cứu. Do sức ép khiến toàn bộ mặt tiền ngôi nhà biến dạng, vương vãi kính trên đường và vỉa hè.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường - Ảnh: Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nội

Cũng theo Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ, sơ bộ xác định vụ nổ xảy ra tại tầng 1 của căn nhà có kết cấu 5 tầng được sử dụng để ở và kinh doanh quán phở.

Đến trưa cùng ngày, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, 3 trong số 4 bệnh nhân do bỏng nặng nên được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia điều trị. Trường hợp còn lại tình trạng nhẹ hơn, đang cấp cứu tại bệnh viện.

