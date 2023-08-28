Bình khí nổ như bom tại Bình Định: 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch 

Đời sống 28/08/2023 22:31

Tối ngày 28-8, một vụ nổ lớn tại một công ty ở Quy Nhơn, Bình Định tối 28/8 khiến 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch. 

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, tối 28-8, bà Nguyễn Thị Hải Yến - chủ tịch UBND phường Quang Trung, TP Quy Nhơn - cho biết vừa xảy ra một vụ nổ bình khí vào khoảng 18h45 cùng ngày tại Công ty CP Thiên Phúc (cụm công nghiệp Quang Trung).

Bình khí nổ như bom tại Bình Định: 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch  - Ảnh 1
Nhà cửa người dân gần đó cũng bị hư hỏng sau vụ nổ bình khí. Ảnh Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, đây là vụ nổ bình khí oxy lỏng. Vụ nổ khiến anh Đinh Văn Hương (47 tuổi, ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) chết tại chỗ.

Trong khi đó, anh Trần Cao Cư (30 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Anh Hương và anh Cư là hai công nhân của công ty trên.

Ông Nguyễn Văn Nam, người dân sống gần Công ty CP Thiên Phúc, cho biết: "Tôi đang đứng trong nhà thì nghe tiếng nổ rất lớn từ phía công ty phát ra. Tiếng nổ to như bom, nghe kinh hoàng lắm".

Bình khí nổ như bom tại Bình Định: 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch  - Ảnh 2
Hiện trường vụ nổ xảy ra ở Công ty Thiên Phúc trên đường Võ Duy Dương, TP Quy Nhơn. Ảnh VTC News

Theo VTC News đưa tin, Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Chủ tịch phường Quang Trung, cho biết, theo kết quả xác minh ban đầu, sự cố xảy ra nghi do nổ bình khí oxy dạng lỏng.

“Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, vụ nổ khiến một người chết tại chỗ, một người bị thương được đưa đi cấp cứu”, bà Yến nói.

Camera an ninh ở khu vực gần công ty nêu trên ghi lại cảnh người dân hoảng loạn bỏ chạy sau khi tiếng nổ lớn phát ra.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Bình Định, Công an TP Quy Nhơn đã có mặt tại khu vực vụ nổ, phong tỏa hiện trường.

Bình khí nổ như bom tại Bình Định: 1 người chết tại chỗ, 1 người đang nguy kịch  - Ảnh 3
Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường vụ nổ. Ảnh Tuổi Trẻ. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường có một xe tải và một số xe máy bị hư hỏng; cửa kính của công ty và nhà dân lân cận nứt, vỡ hàng loạt.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, anh Trần Cao Cư nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng toàn thân với nhiều vết thương nặng. Các y bác sĩ đang nỗ lực cấp cứu cho bệnh nhân.

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