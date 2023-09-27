Chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) của Nghiêm Quang Minh trước khi xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết từng bị đình chỉ hoạt động một phần vì cơ quan chức năng nhận thấy khu vực này có nguy cơ cháy nổ nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, trưa 27.9, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đã từng đình chỉ hoạt động khu vực để xe tầng 1 của chung cư mini số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân), nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết và hàng chục người bị thương. Chung cư mini số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) xây vượt tầng từng bị đình chỉ hoạt động một phần vì cơ quan chức năng nhận thấy khu vực này có nguy cơ cháy nổ nhưng chủ đầu tư không chấp hành. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo đó, Công an Q.Thanh Xuân ra quyết định đình chỉ hồi tháng 5 vừa qua, vì tầng 1 của chung cư mini này vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), quy định tại điều 17, Nghị định 79. Cụ thể, tại tầng 1 công trình này tập trung nhiều chất dễ cháy, khi xảy ra cháy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Q.Thanh Xuân đã ra quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục, nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

"Chúng tôi đình chỉ nhưng họ không chấp hành, mời chủ công trình đến để kiểm tra cũng không đến mà trốn tránh trách nhiệm. Chức năng của chúng tôi chỉ đến thế, rất khó khi chủ công trình xây xong bán lại cho các hộ gia đình khác ở và cho thuê", lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho hay. Hậu quả vụ cháy làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Niên. Như báo Dân Trí đưa tin trước đó, khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong. Hậu quả vụ cháy làm 56 người tử vong và 37 người bị thương. Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực bình ắc quy một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tối 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bước đầu, Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực bình ắc quy một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh. Theo thống kê của UBND Q.Thanh Xuân, trên địa bàn quận này có tới 191 công trình vi phạm PCCC đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động, trong đó có nhiều chung cư mini, nhà trọ, quán karaoke, văn phòng, siêu thị,… Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn đang hoạt động, mặc cho chính quyền ra quyết định đình chỉ.

Rùng mình trước loạt hình ảnh cận cảnh những chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh, chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn Điểm chung dễ thấy nhất từ những hình ảnh loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh chính là nằm trong ngõ ngách nhỏ, xây dựng vượt tầng, tận dụng tối đa diện tích, chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa tầng 1.

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