Theo đó, Công an Q.Thanh Xuân ra quyết định đình chỉ hồi tháng 5 vừa qua, vì tầng 1 của chung cư mini này vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), quy định tại điều 17, Nghị định 79. Cụ thể, tại tầng 1 công trình này tập trung nhiều chất dễ cháy, khi xảy ra cháy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Q.Thanh Xuân đã ra quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục, nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong. Hậu quả vụ cháy làm 56 người tử vong và 37 người bị thương.

Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực bình ắc quy một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Tối 13/9, Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, chủ chung cư mini nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Bước đầu, Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực bình ắc quy một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh.

Theo thống kê của UBND Q.Thanh Xuân, trên địa bàn quận này có tới 191 công trình vi phạm PCCC đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động, trong đó có nhiều chung cư mini, nhà trọ, quán karaoke, văn phòng, siêu thị,…

Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn đang hoạt động, mặc cho chính quyền ra quyết định đình chỉ.