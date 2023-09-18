Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng

Đời sống 18/09/2023 09:17

Bị can Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), người này còn là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép trên địa bàn các quận của Hà Nội.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sau vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ khiến 56 người chết, 37 người bị thương vào đêm 12.9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ đầu tư chung cư mini này là ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 1
Bị can Nghiêm Quang Minh bị bắt trong vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Qua tìm hiểu, ông Minh không chỉ là chủ nhân tòa chung cư mini xảy ra vụ cháy kinh hoàng mà còn là chủ đầu tư hoặc chung tên cùng người khác đầu tư, xây dựng hàng loạt chung cư mini trên địa bàn các quận của Hà Nội như Đống Đa, Thanh Xuân, Tây Hồ… Hầu hết các tòa chung cư mini có liên quan đến ông Minh đều được xây dựng sâu trong ngõ, ngách nhỏ, nơi ô tô không thể đi vào.

Theo thông tin tổng hợp của báo Thanh Niên cho thấy, ông Minh có khá nhiều công trình dạng chung cư mini do ông làm chủ đầu tư. Cụ thể: 

Tại địa bàn Q.Thanh Xuân, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 6 công trình được UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho riêng ông Nghiêm Quang Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và cá nhân khác, nằm trên địa bàn các phường: Khương Đình, Nhân Chính và Khương Mai.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 2
Tòa chung cư mini trên địa bàn P.Nhân Chính (Q.Thanh Xuân, Hà Nội). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Còn tại P.Khương Mai, một tòa chung cư mini nằm trong ngõ 203 Trường Chinh được ông Minh cùng một cá nhân khác xây dựng từ năm 2012. Tòa chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120 m2.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 3

Tòa chung cư mini 10 tầng ở ngõ 203 Trường Chinh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

4 công trình còn lại được UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho ông Minh nằm rải rác trên địa bàn P.Nhân Chính và P.Khương Đình, trong đó có tòa chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, được ông Minh xây.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 4
Lối vào chung cư mini số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà (Q.Đống Đa). Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Tại Q.Đống Đa, năm 2017, chính quyền sở tại đã cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà, đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Tr. Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, tỷ lệ xây dựng 70% trên diện tích đất là 210 m2. Tuy nhiên, trên thực tế, tòa nhà này xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi (chưa bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng tum). Công trình được chia thành gần 50 phòng để bán hoặc cho thuê.

Riêng tại Q.Tây Hồ có 1 tòa chung cư mini nằm trên địa bàn P.Bưởi cũng được ông Nghiêm Quang Minh xây vượt tầng so với giấy phép được cấp.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 5
Chung cư mini tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Báo Lao Động. 

Một cán bộ Q.Thanh Xuân cho hay, ông Nghiêm Quang Minh là lao động tự do. Hơn 10 năm trở lại đây, ông Minh nhìn thấy tiềm năng của việc đầu tư chung cư mini rồi bán căn hộ kiếm lời nên tự bỏ tiền đầu tư hoặc góp vốn với các cá nhân khác.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng - Ảnh 6
Đa số các chung cư mini của bị cáo Nghiêm Quang Minh có lối đi khá nhỏ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bốc cháy dữ dội. 

150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất. Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã được xác định danh tính. 

Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự. 

Nóng: Chính thức bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương

Nóng: Chính thức bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

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