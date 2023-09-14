Vụ cháy chung cư mini: Cha nghẹn ngào kể lại hành trình 2 con trai thoát chết nhờ cú nhảy định mệnh, cháu rể tử vong bỏ lại vợ vừa mới sinh con nhỏ

Đời sống 14/09/2023 10:50

Đã một ngày sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở ngõ 29 Khương Hạ những người thoát nạn và người thân của họ vẫn chưa hết bàng hoàng. Trong đó có ông Bùi Quang Đoán (trú tỉnh Hải Dương) khi may mắn 2 con trai thoát nạn trong vụ hỏa hoạn thương tâm.

Theo chia sẻ từ báo Thanh Niên, ngồi bên hành lang Trung tâm cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai), ông Bùi Quang Đoán (trú tỉnh Hải Dương) được những người quen liên tục gọi điện hỏi thăm 2 người con trai may mắn thoát nạn sau đám cháy.

Ông Đoán kể, thời điểm chung cư xảy ra vụ cháy, ông đang ở quê thì nhận được điện thoại của con trai thứ 2 báo chung cư có cháy từ tầng 1. Lúc đó, ông nhanh chóng thông báo cho những người thân trong gia đình.

Vụ cháy chung cư mini: Cha nghẹn ngào kể lại hành trình 2 con trai thoát chết nhờ cú nhảy định mệnh, cháu rể tử vong bỏ lại vợ vừa mới sinh con nhỏ - Ảnh 1
Ông Đoạn vào thăm con trai đang được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

 "Chúng tôi họp lại và nhận định cháy chung cư sẽ rất phức tạp nên ngay trong đêm, tôi và một số anh em trong nhà đi ô tô lên Hà Nội, khoảng 1 tiếng thì tới nơi nhưng không liên lạc được với 2 con nên tôi hết sức lo lắng", ông Đoán kể và cho hay, ngoài 2 con trai ở tầng 7, ở chung cư xảy này còn một người cháu rể, là con của chị gái ông.

Đến sáng hôm sau, ông Đoán nhận được điện thoại từ con trai, báo đang được điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm vì may mắn đã đến với gia đình mình.

"Trước khi nhận được điện thoại của con, tôi đã lên tầng 7, nơi 2 đứa ở thì thấy cửa lô gia bật ra, lúc đó tôi cũng nghĩ trong đầu khả năng 2 đứa thoát ra rồi. Thông thường, những tầng khác của ngôi nhà này đều khóa cửa lô gia nhưng khi mua căn chung cư này từ năm 2015, tôi đã dặn các con nếu không có đồ đạc gì quan trọng thì không nên khóa", ông Đoán nói và cho hay rất bất ngờ khi cả 2 con thoát nạn bằng cách chui qua cửa lô gia và nhảy xuống đất.

Vụ cháy chung cư mini: Cha nghẹn ngào kể lại hành trình 2 con trai thoát chết nhờ cú nhảy định mệnh, cháu rể tử vong bỏ lại vợ vừa mới sinh con nhỏ - Ảnh 2
Các cư dân trong chung cư mini chui qua đây để nhảy xuống sân thượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo lời ông Đoán, người con lớn chui qua lô gia, tụt xuống tầng 4 rồi nhảy xuống đất còn người thứ 2 nhảy từ tầng 7 xuống.

"Lúc đó các con không còn lựa chọn nào khác nên đành phải liều mình nhảy. Thực sự, nhảy từ độ cao như thế xuống đất, hai đứa quá may mắn", ông Đoán nói tiếp.

Người bố cho biết thêm, tại bệnh viện, người con lớn bị gãy chân và 3 chiếc xương sườn còn người thứ 2 bị xây xát và vỡ gót chân. Cả 2 đều không bị bỏng.

"Hai con tôi thoát nạn nhưng anh cháu rể thì không gặp may mắn. Khi xảy ra cháy, cháu còn gọi điện cho vợ vừa mới sinh con nhỏ ở nhà, vậy mà...", ông Đoán nói.

Vụ cháy chung cư mini: Cha nghẹn ngào kể lại hành trình 2 con trai thoát chết nhờ cú nhảy định mệnh, cháu rể tử vong bỏ lại vợ vừa mới sinh con nhỏ - Ảnh 3
Vụ hỏa hoạn gây ra hậu quả nặng mề, có 56 người tử vong và 37 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Hiện tại, trong số 56 người tử vong, có 39 nạn nhân đã xác định được danh tính, thương tâm nhất là việc một gia đình 7 người trong đó có 3 cháu nhỏ, đã thiệt mạng. Ngoài ra, trong các nạn nhân còn có có 1 giáo viên và 29 học sinh cũng đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. 

Như VTC News đã đưa tin trước đó, tối 13/9, Công an TP Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong) trong vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân.

Vụ cháy chung cư mini: Cha nghẹn ngào kể lại hành trình 2 con trai thoát chết nhờ cú nhảy định mệnh, cháu rể tử vong bỏ lại vợ vừa mới sinh con nhỏ - Ảnh 4
Hiện trường vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội. Ảnh: VTC News. 

Giám đốc CATP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

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