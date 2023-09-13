Trên một thảm cỏ nhân tạo nằm cạnh ngôi chùa, những người phụ nữ gục đầu xuống tay, nấc nghẹn. Từ nhiều nơi trong thành phố, họ chạy vội đến Khương Đình để kiểm chứng thông tin sau nỗ lực gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy. Cả 7 người trong gia đình đó đã tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trưa 13/9, khi những tiếng náo động suốt một đêm trên phố Khương Hạ lắng xuống, người ta nghe rõ hơn 2 thanh âm não lòng: tiếng phật tử đồng thanh đọc kinh vãng sanh tịnh độ trong chùa Phụng Lộc và những tiếng than khóc của gia đình nạn nhân bên ngoài cổng chùa.

"7 người trong một nhà, sống tại 2 căn hộ, đều tử vong", bà H. thẫn thờ kể với phóng viên.

Bà H., người thân của các nạn nhân, cho biết chị ruột của bà đã lớn tuổi, sống cùng chồng tại căn hộ trên tầng 8 của chung cư. Hai ông bà có một người con con gái đã lập gia đình. Người con gái có chồng và 3 cậu con trai nhỏ, họ thuê một căn hộ khác ở tầng 6 để 3 đứa trẻ được ở gần ông bà ngoại.

Là người trẻ tuổi và điềm tĩnh trong nhóm gia quyến, anh Tuấn Anh đang vào mạng xã hội để tìm kiếm ảnh của nạn nhân. Họ tìm được bức ảnh gia đình 5 người rõ mặt, đứng tươi cười cùng nhau trong chuyến du lịch Sầm Sơn.

Cả 7 người trong gia đình đó đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Anh nộp bức ảnh đó cho bệnh viện, nơi đang kêu gọi người thân gửi ảnh nạn nhân về để họ in ra và phục vụ nhận dạng thi thể.

"Trần Lê A. - 14 tuổi, Trần Lê K. - 7 tuổi, còn đứa út 6 tuổi nữa, nó mới vào lớp 1", anh Tuấn Anh liệt kê tên 3 đứa trẻ đã thiệt mạng cùng 4 người lớn trong nhà.

Nam thanh niên chia sẻ việc nhận dạng người cha và cậu con trai út không khó khăn, bởi họ tử vong do chấn thương chứ không chết cháy.

Đêm 12/9, trong khoảnh khắc sinh tử khi khói lửa quây kín các tầng nhà, người cha đã ôm đứa con trai út nhảy từ tầng 6 xuống đất. Những người ở bên dưới lập tức xúm đến sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng 2 cha con không qua khỏi.

Trong tòa chung cư mini có 45 căn hộ, nhiều mái ấm với 3-4 người cũng không còn ai sống sót. Số phận của họ đã được định đoạt trong bối cảnh chung cư không thiết kế sẵn lối thoát hiểm và ngọn lửa dữ đã bịt kín lối ra vào.

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ chung cư xảy ra vụ cháy tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, TP.Hà Nội).

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Lính cứu hỏa tiếp cận chung cư để cứu nạn nhân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hiện Giám đốc CATP đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành thành phố Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân.

Ngay trong đêm 12/9, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần 30 nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội (phố Khương Hạ, Thanh Xuân) được đưa vào bệnh viện này cấp cứu.

Trong số đó, có 8 trường hợp là bệnh nhi, 12 người là người lớn. Có 1 nạn nhân thở máy nguy kịch là nữ bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, sống tại chung cư mi ni này. Những người khác trong gia đình nữ bác sĩ này đều thoát nạn.

Những nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Báo Dân Trí.

Hơn 20 chuyên khoa và hàng chục bác sĩ đã hội chẩn, các bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu được di tản để tập trung nhân lực cấp cứu cho các nạn nhân. "Các xét nghiệm, chụp chiếu nhanh chóng được thực hiện. Cứu sống tính mạng của bệnh nhân được đặt lên hàng đầu", bác sĩ Tuấn nói.

Các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội đến viện đều trong tình trạng hoảng loạn, nhiều người thân trong gia đình đều nhập viện, không có người chăm sóc. Các bác sĩ phải coi bệnh nhân như người nhà để chăm sóc.