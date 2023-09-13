Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, bí thư Thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an... đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và khám nghiệm hiện trường vụ cháy.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, Công an Hà Nội cho biết ngay khi nhận được thông tin, cơ quan này đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố về vụ cháy chung cư mini .

Đến 23h29 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường vụ cháy chung cư mini, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan rộng. Đồng thời lực lượng chức năng triển khai các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Công an thành phố Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường đại học Phòng cháy chữa cháy cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

"Mặc dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu (khoảng 400m), xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức cứu nạn, cứu hộ; đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố", thông tin từ Công an Hà Nội.

Về số người chết trong vụ cháy chung cư mini, Công an Hà Nội cho biết "thiệt hại về người và tài sản đang tiếp tục được thống kê, làm rõ".

Về con số vài chục người chết được một số cơ quan báo chí đăng tải, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều khẳng định lực lượng chức năng vẫn đang rà soát, thống kê nên chưa có thông tin chính thức.

Một số người bị nạn được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Riêng thông tin mới cập nhật trên báo Thanh Niên cho biết, tới cuối chiều 13.9, đã có khoảng 40 nạn nhân tử vong, nhiều người đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng khá nặng, phần lớn bị ngạt khói. Một số nạn nhân bị nhẹ đã được cho ra viện.

Một nguồn tin khác của Thanh Niên cho hay, quá trình chữa cháy, cứu nạn, một số chiến sĩ công an cũng bị thương, ngạt khói và được đưa vào bệnh viện theo dõi.

Như thông tin trước đó được đăng tải trên báo Dân Trí khoảng 23h22 ngày 12/9, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà dân ở ngõ 29/70, phố Khương Hạ. Nơi xảy ra cháy là căn nhà 9 tầng, một tum, có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy học tập thuộc Trường Đại học PCCC cùng 15 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ cảnh sát khẩn trương tới hiện trường phối hợp chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Lãnh đạo Công an TP đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn 100 người bị mắc kẹt. Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Hiện giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Thanh Xuân phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, UBND quận Thanh Xuân, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy chung cư mini.

Tầng 1 của căn chung cư mini sau vụ cháy, các phương tiện bị thiêu trụi. Ảnh: Báo Dân Trí.

Cùng ngày, thông tin từ Bộ Công an cho biết bộ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.