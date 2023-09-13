Cháy chung cư ở Hà Nội: 4 mẹ con thoát nạn nhờ bịt khăn ướt, mong ngóng tin tức của con gái 11 tuổi 

Nhờ chồng phát hiện kịp thời và chạy ra ban công mở cửa thoát hiểm, 4 mẹ con chị L. bịt khăn mặt ướt chạy lên sân thượng thoát nạn. Nhưng con gái 11 tuổi của chị L. chạy theo bác hàng xóm nên hiện vẫn chưa có thông tin gì.

Theo báo Pháp Luật đưa tin, Chị N.T.L quê ở Bắc Ninh, đang sinh sống tại tầng 4 của toà chung cư bị cháy, được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo. Nhớ lại vụ việc, chị L. vẫn chưa hết bàng hoàng, chị cho biết, lúc ấy đã tối muộn, gia đình chị chuẩn bị đi ngủ thì thấy chồng chị kêu lên là ở dưới tầng báo cháy. Căn chung cư mini 9 tầng, 1 tum tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Báo Pháp Luật. Sau đó, chồng chị chạy ra ban công mở cửa thoát hiểm, rồi 4 mẹ con bịt khăn mặt ướt chạy lên sân thượng nhưng khói cay xè mắt, may mắn lúc ấy cứu hỏa đến cứu kịp thời.

Chị L. quê ở Bắc Ninh kể lại giây phút thoát nạn cùng với các con. Ảnh: Báo Pháp Luật. Tuy nhiên, con gái lớn 11 tuổi của chị L. chạy theo bác hàng xóm nên hiện vẫn chưa có thông tin gì. “Sức khỏe của tôi giờ đã ổn, chỉ thi thoảng khạc ra đờm đen và trống ngực dồn dập. Giờ tôi chỉ mong nhanh tìm được con gái đầu”, chị L. thều thào nói. Nhiều bệnh nhân của vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đêm qua được đưa vào bệnh viện nhưng không có người thân bên cạnh chăm sóc, chính vì vậy, bệnh viện Bạch Mai đang nỗ lực cấp cứu, xử lý, chăm sóc các ca bệnh.

Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 7 ca bệnh từ vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Ảnh: Báo Pháp Luật. Trong ngày hôm nay, toàn bộ suất ăn, uống của bệnh nhân và người nhà đều được đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện phục vụ. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 5h ngày 13-9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu nạn thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người. Số người bị thương đang được cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn TP: Đại học Y Hà Nội; Bạch Mai, Đa khoa Hà Đông, Quân y 103... Thông báo của UBND TP Hà Nội vẫn chưa công bố những nạn nhân xấu số tử vong trong vụ hỏa hoạn trên. Đối với việc hỗ trợ người bị nạn, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đối với các trường hợp tử vong, TP hỗ trợ 37 triệu đồng/người và 12,4 triệu đồng/người bị thương. Riêng đối với trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em TP hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/trẻ bị thiệt mạng và 10 triệu đồng/trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện. Như vậy, nạn nhân tử vong là trẻ em trong vụ cháy trên sẽ được TP hỗ trợ 42 triệu đồng. Những nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini sẽ được hỗ trợ tiền và chỗ ở trong thời gian sớm nhất. Ảnh: Báo Pháp Luật. Ngoài ra, TP sẽ hỗ trợ sinh viên, công nhân, người lao động thuê (hoặc ở ghép tại căn hộ) mỗi cá nhân 1,5 triệu đồng/người/tháng trong 6 tháng; hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị; tiền mua sách vở, đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn, mức 5 triệu đồng/trẻ.

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cặp vợ chồng thoát nạn nhờ 2 bình nước tránh ngạt khói Trong 7 nạn nhân, có một người phụ nữ đã thoát chết nhờ chồng chị áp dụng đúng biện pháp xử trí khi ngạt khói.

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