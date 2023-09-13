Nóng: Chính thức bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương

Đời sống 13/09/2023 19:38

Mới đây, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, chủ chung cư mini xảy ra hỏa hoạn khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

 

Theo báo Thanh Niên đưa tin, công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời xác định vụ cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Tối 13.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) về tội "vi phạm quy định về PCCC, quy định tại điều 313 bộ luật Hình sự.

Nóng: Chính thức bắt tạm giam chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương - Ảnh 1
Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết lúc bị bắt. Ảnh: VNExpress

Trước đó như VNExpress đưa tin, hơn 23h ngày 12/9, lửa bốc lên tại tầng trệt chung cư mini 10 tầng nằm trong ngõ, cách mặt phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, khoảng 400 m. Khoảng 150 người trong hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số lên tầng thượng kêu cứu, số khác nhảy xuống mái tôn hai nhà dân bên cạnh...

10 phút sau khi lửa bùng phát, 15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 cảnh sát đã tới hiện trường. Tuy nhiên, chung cư nằm sâu trong ngõ chỉ rộng 3 m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Cảnh sát phải dòng dây đưa vòi rồng vào hiện trường. Tòa nhà thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối ra ở cửa chính nên công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan các nhà dân xung quanh. Đến 9h sáng nay, chính quyền quận Thanh Xuân thông báo cứu được 70 người, đưa 54 người đi cấp cứu. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ cháy.

Tòa chung cư bị cháy được thiết kế kiểu ống, tầng một để xe, các tầng còn lại là căn hộ cho thuê. Mỗi tầng có 5 căn hộ, khoảng 20-40 m2, có logia dùng để phơi quần áo. Hai mặt logia gắn song inox, có ô thoát ra ngoài nhưng không có thang xuống.

Chính thức công bố số người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 56 người chết, 37 người bị thương 

Chính thức công bố số người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 56 người chết, 37 người bị thương 

Cuối ngày 13/9, Công an TP.Hà Nội xác định vụ cháy chung cư mini  gây thiệt hại vô cùng lớn, hậu quả đau lòng tại Khương Hạ (Hà Nội) khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

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