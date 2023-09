Theo Công an Hà Nội, vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều nay (13-9), Công an Hà Nội có thông tin chính thức số người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Nhận báo cáo từ Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo TP.Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả và khám nghiệm, điều tra.