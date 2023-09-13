Chính thức công bố số người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 56 người chết, 37 người bị thương 

Đời sống 13/09/2023 19:30

Cuối ngày 13/9, Công an TP.Hà Nội xác định vụ cháy chung cư mini  gây thiệt hại vô cùng lớn, hậu quả đau lòng tại Khương Hạ (Hà Nội) khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

 

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều nay (13-9), Công an Hà Nội có thông tin chính thức số người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Theo Công an Hà Nội, vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người.

Chính thức công bố số người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 56 người chết, 37 người bị thương  - Ảnh 1
Vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo Công an TP.Hà Nội, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, Tổng đài 114 cơ quan này nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà ở có nhiều căn hộ tại địa chỉ trên. Ngay lập tức, Công an TP.Hà Nội đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Hà Nội.

Nhận báo cáo từ Công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, lãnh đạo TP.Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả và khám nghiệm, điều tra.

Công an TP.Hà Nội đã điều 15 xe chữa cháy, cứu nạn cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an, Trường đại học Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác thuộc Công an TP.Hà Nội phối hợp với các lực lượng liên quan và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn. Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.9, các đơn vị đã tiếp cận đám cháy, tổ chức các mũi  tìm kiếm, cứu người bị nạn.

Công an TP.Hà Nội cho hay, dù địa điểm xảy ra cháy nằm trong ngõ sâu khoảng 400 m, xe chữa cháy không tiếp cận được nhưng các lực lượng đã khắc phục khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Qua đó đã cứu được hơn 70 người mắc kẹt trong đám cháy, đưa người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy chung cư mini cơ bản được khống chế, không để cháy lan các các nhà dân xung quanh, các lực lượng chức năng đã giải cứu được 70 người bị mắc kẹt và đưa những người bị thương đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Chính thức công bố số người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội: 56 người chết, 37 người bị thương  - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, thông tin từ Bộ Công an cho biết bộ tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.

Bộ Công an cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ cháy chung cư mini, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy.

Vụ cháy chung cư mini khoảng 40 tử vong, công an Hà Nội thống kê thiệt hại về người và của, làm rõ trách nhiệm những người liên quan

Vụ cháy chung cư mini khoảng 40 tử vong, công an Hà Nội thống kê thiệt hại về người và của, làm rõ trách nhiệm những người liên quan

Theo Công an Hà Nội, có 70 người mắc kẹt trong vụ cháy chung cư mini được giải cứu, đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Ngoài ra lực lượng chức năng đang thống kê số nạn nhân và tài sản thiệt hại trong vụ cháy.

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