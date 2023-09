Theo VietNamNet đưa tin chiều 13/9, gần một ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình (quận Thanh Xuân), Công an Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Cầu Giấy), là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ cháy nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề làm 56 người tử vong và và 37 người bị thương. Ảnh: VietNamNet.

Nghiêm Quang Minh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự (các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn).