Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì?

Đời sống 13/09/2023 22:03

Người ký giấy phép cho chung cư mini bị cháy ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết chỉ cấp phép xây 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng. Bên cạnh đó còn có quyết định xử lý hành vi xây dựng sai phép, yêu cầu chính quyền phường chủ trì việc cưỡng chế, nhưng công trình vẫn tồn tại…

Theo VietNamNet đưa tin chiều 13/9, gần một ngày xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Khương Đình (quận Thanh Xuân), Công an Hà Nội đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, trú tại Cầu Giấy), là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy.

Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì? - Ảnh 1
Vụ cháy nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề làm 56 người tử vong và và 37 người bị thương. Ảnh: VietNamNet. 

Nghiêm Quang Minh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự (các quyết định và lệnh bắt bị can đã được Viện KSND Thành phố phê chuẩn).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, tháng 3/2015, UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép cho ông Nghiêm Quang Minh xây dựng tòa nhà riêng lẻ tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình.

Ông Nghiêm Quang Minh được quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, với 6 tầng (tương đương 20,2m, không tính tum thang), tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 (có tầng lửng) là 167,4m2, trên thửa đất 240m2.

Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì? - Ảnh 2
Tòa nhà số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ được cấp phép xây 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng. Ảnh: VietNamNet. 

Theo ghi nhận của phóng viên, tòa nhà 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ cao vượt trội so với các công trình trong khu vực.

Theo nguồn tin khác từ báo Pháp Luật, chung cư mini trên được xây dựng sai phép, sau đó chính quyền địa phương đã phát hiện, có văn bản yêu cầu cưỡng chế nhưng công trình vẫn được tồn tại, đưa vào sử dụng và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như hiện nay.

Cụ thể, ngày 11-3-2015, ông Đặng Hồng Thái, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân lúc đó đã ký giấy phép xây dựng, số 89 -2015/GPXD cho ông Nghiêm Quang Minh (Địa chỉ: Tổ 3 Cụm 4 (tức số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ), phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo giấy phép xây dựng được cấp thì chung cư mini bị cháy là công trình nhà ở riêng lẻ. Có vị trí xây dựng tại địa chỉ tại thửa đất có giấy chứng nhận số BS 116122, thửa đất số 89, tờ bản đồ số 16C-I-d.

Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì? - Ảnh 3
Chung cư mini bị cháy xây dựng sai phép nhưng không bị xử lý vẫn đưa vào hoạt động. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Giấy chứng nhận này đã được UBND quận Thanh Xuân cấp ngày 05-02-2015 cho ông Nghiêm Quang Minh với diện tích sử dụng riêng 240m2 tại địa chỉ Tổ 3 Cụm 4, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Giấy phép xây dựng cũng nêu rõ, diện tích xây dựng tầng 1(có tầng lửng) là 167,4m2; Mật độ xây dựng: 70%; Tổng diện tích sàn xây dựng: 1165,9m2; Tổng chiều cao công trình là 20,2m (không tính tum thang).

Giấy phép xây dựng cấp phép cho công trình được xây 06 tầng, tầng lửng và tum thang có không gian kỹ thuật.Tuy nhiên theo ghi nhận tại hiện trường thì đến nay công trình xây dựng trên 100% diện tích với 10 tầng trong đó có 1 tầng hầm, 8 tầng nổi và 1 tum.

Trao đổi với PLO tối ngày 13-9, ông Đặng Hồng Thái, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân - người ký giấy phép xây dựng trên thừa nhận chính ông là người ký giấy phép xây dựng cấp cho ông Nghiêm Quang Minh vào năm 2015.

Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì? - Ảnh 4
Vụ cháy tạo thành cột khói đen cao hàng trăm mét, gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: Báo Thanh Niên. 
Vụ chung cư mini bị cháy ở Hà Nội làm 56 người chết: Cấp phép 6 tầng, chủ đầu tư xây 9 tầng, người ký giấy phép nói gì? - Ảnh 5
Hầu hết các xe máy ở tầng 1 tòa nhà chung cư mini bị cháy rụi. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

“Hiện nay tôi nghỉ hưu rồi. Còn việc cấp phép cái nhà đó, lãnh đạo quận bây giờ đã báo cáo. Khi họ xây dựng sai phạm (vào năm 2015 -PV), tôi đã có 2 văn bản chỉ đạo. Một là qua báo cáo của Thanh tra xây dựng quận thì tôi đã ra quyết định xử phạt. Đồng thời tôi cũng ra quyết định cưỡng chế, giao Chủ tịch UBND phường chủ trì việc cưỡng chế đó. Còn tiếp theo xử lý thế nào giờ phải kiểm tra lại” - ông Thái nói.

Ông Thái cho hay ông ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế công trình sai phạm vào năm 2015 khi phát hiện công trình xây dựng sai phạm trên.

“Theo luật quy định thì lúc đó giao phường chủ trì việc cưỡng chế, còn thẩm quyền của quận thì tôi ra hai văn bản đó” - ông Thái nói.

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