Điểm chung dễ thấy nhất từ những hình ảnh loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh chính là nằm trong ngõ ngách nhỏ, xây dựng vượt tầng, tận dụng tối đa diện tích, chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa tầng 1.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, sau khi bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), bị Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, một cán bộ UBND Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, địa phương này cũng đang tiến hành rà soát các công trình xây dựng được cấp phép trên địa bàn cho ông Minh. Bị can Nghiêm Quang Minh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Trong khi đó, tại địa bàn Q.Thanh Xuân, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 6 công trình được UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho riêng ông Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và cá nhân khác; nằm trên địa bàn các phường: Khương Đình, Nhân Chính và Khương Mai.

Chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) thời điểm xảy ra vụ cháy. Ảnh: Soha. Tại Q.Đống Đa cũng ghi nhận 1 công trình được cấp giấy phép đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Tr. ở địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà. Theo ghi nhận, hầu hết các công trình xây dựng có liên quan đến ông Minh đều được xây vượt tầng, tồn tại đã nhiều năm nhưng không được lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ các hạng mục vi phạm.

Đơn cử như tòa chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, dù giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây 6 tầng nhưng trên thực tế lại là 9 tầng, chia làm 45 căn hộ. Còn tại địa chỉ số 26, ngõ 203 đường Trường Chinh (P.Khương Mai), tòa chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120 m2. Trong đó, tầng 1 được chia thành 1 căn hộ ở mặt đường, 1 phòng bảo vệ và hầm gửi xe. Tầng 2 được chia làm 2 căn hộ. Từ tầng 3 đến tầng 9, mỗi tầng 3 căn hộ và riêng 1 căn hộ ở tầng tum. Dưới đây là những hình ảnh Cận cảnh hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh trên địa bàn Hà Nội: Chung cư mini xây 9 tầng (vượt 3 tầng so với giấy phép) địa chỉ số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tòa chung cư mini cao 8 tầng của bị can Minh ở địa chỉ số 28, ngõ 12 phố Chính Kinh (P.Nhân Chính) Theo Giấy phép xây dựng đối với ô đất ở tổ 2, P.Nhân Chính (là số 28 ngõ 12 phố Chính Kinh) có diện tích 129 m2 sẽ xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ 6 tầng, có tầng lửng và tum thang; mật độ xây dựng 80%. Nhưng công trình này đã xây dựng thành 8 tầng trên 100% diện tích đất. Ảnh Báo Thanh Niên. Các căn hộ chưa đáp ứng được tiêu chuẩn PCCC. Ảnh: Báo Thanh Niên. Chung cư này nằm sâu trong ngõ nhỏ và chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa tầng 1. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tầng 1 là nơi được tận dụng làm chỗ để xe của 15 hộ dân. Ảnh: báo Thanh Niên. Tất cả ban công của các căn phòng đều được hàn kín bằng những thanh inox. Ảnh: Báo Thanh Niên. Đây là tòa chung cư mini cao 10 tầng ở số 26, ngõ 203 Trường Chinh (P.Khương Mai) của ông Nghiêm Quang Minh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tòa chung cư mini này cũng chỉ có 1 lối thoát hiểm duy nhất là cửa ra vào. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tòa chung cư 10 tầng ở số 26, ngõ 203 Trường Chinh (P.Khương Mai). Ảnh: Báo Thanh Niên. Căn phòng trên tầng thượng (tầng 10) lối ra vào được ngăn bởi cửa xếp. Ảnh: Báo Thanh Niên. Cầu thang bộ của tòa chung cư mini ở địa chỉ số 26, ngõ 203 Trường Chinh. Ảnh: Báo Thanh Niên. Diện tích hành lang và cầu thang cũng được người dân tận dụng để sử dụng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Tầng 1 tòa chung cư 10 tầng ở số 26 ngõ 203 Trường Chinh được tận dùng để xe máy. Ảnh: Báo Thanh Niên. Mặt sàn từ tầng 2 trở lên của tòa nhà được xây lấn ra khoảng không bên cạnh khoảng 1 m để tăng diện tích các căn hộ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Lối đi vào khá nhỏ hẹp chỉ vừa một xe máy tại chung cư số 58B+58C, ngõ 117 Thái Hà. Ảnh: Báo Thanh Niên. Công trình này được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tum, tỷ lệ xây dựng 70% trên diện tích đất là 210 m2. Ảnh: Báo Thanh Niên. Thực tế, tòa nhà này xây dựng trên 100% diện tích đất, với 8 tầng nổi (chưa bao gồm 1 tầng hầm, 1 tầng tum). Ảnh: Báo Thanh Niên. Tầng 1 cũng được tận dùng làm chỗ để xe cho các cư dân trong tòa nhà. Ảnh: Báo Thanh Niên. Một dự án khác của ông Minh tại địa chỉ số 18, phố Ngụy Như - Kon Tum (P.Nhân Chính). Ảnh Báo Thanh Niên. cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 hầm, 1 lửng, 1 tum của ông Nghiêm Quang Minh và bà Tr. ở địa chỉ số 18, phố Ngụy Như - Kon Tum (P.Nhân Chính) nhưng đã được xây thành 9 tầng, 1 tầng hầm. Ảnh. Báo Thanh Niên. Cầu thang bộ nhỏ hẹp. Hiện, 9 tầng ở nơi đây được cho thuê làm trụ sở văn phòng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bốc cháy dữ dội. 150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất. Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã được xác định danh tính. Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Bị can Nghiêm Quang Minh trong vụ cháy chung cư 56 người chết: Chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini vượt tầng Bị can Nghiêm Quang Minh là chủ chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), người này còn là chủ đầu tư của hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép trên địa bàn các quận của Hà Nội.

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