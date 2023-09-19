Điểm chung dễ thấy nhất từ những hình ảnh loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh chính là nằm trong ngõ ngách nhỏ, xây dựng vượt tầng, tận dụng tối đa diện tích, chỉ có duy nhất 1 lối thoát nạn là cửa tầng 1.
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Theo báo Thanh Niên đưa tin, sau khi bị can Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), bị Công an TP.Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, một cán bộ UBND Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, địa phương này cũng đang tiến hành rà soát các công trình xây dựng được cấp phép trên địa bàn cho ông Minh.
Trong khi đó, tại địa bàn Q.Thanh Xuân, từ năm 2010 đến nay, có ít nhất 6 công trình được UBND Q.Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng cho riêng ông Minh hoặc cấp chung tên ông Minh và cá nhân khác; nằm trên địa bàn các phường: Khương Đình, Nhân Chính và Khương Mai.
Tại Q.Đống Đa cũng ghi nhận 1 công trình được cấp giấy phép đứng tên ông Nghiêm Quang Minh và bà Tr. ở địa chỉ số 58B+58C ngõ 117 Thái Hà.
Theo ghi nhận, hầu hết các công trình xây dựng có liên quan đến ông Minh đều được xây vượt tầng, tồn tại đã nhiều năm nhưng không được lực lượng chức năng cưỡng chế phá dỡ các hạng mục vi phạm.
Đơn cử như tòa chung cư mini ở số 37, ngõ 29/70 phố Khương Hạ, dù giấy phép xây dựng chỉ cho phép xây 6 tầng nhưng trên thực tế lại là 9 tầng, chia làm 45 căn hộ.
Còn tại địa chỉ số 26, ngõ 203 đường Trường Chinh (P.Khương Mai), tòa chung cư mini này cao 10 tầng, chia làm 25 phòng, được xây dựng trên ô đất có diện tích gần 120 m2. Trong đó, tầng 1 được chia thành 1 căn hộ ở mặt đường, 1 phòng bảo vệ và hầm gửi xe. Tầng 2 được chia làm 2 căn hộ. Từ tầng 3 đến tầng 9, mỗi tầng 3 căn hộ và riêng 1 căn hộ ở tầng tum.
Dưới đây là những hình ảnh Cận cảnh hàng loạt chung cư mini xây vượt tầng của bị can Nghiêm Quang Minh trên địa bàn Hà Nội:
Như báo Dân Trí đã đưa tin, khoảng 23h ngày 12/9, chung cư mini 9 tầng và một tum tại số nhà 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) bốc cháy dữ dội.
150 cư dân tại hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số người chạy lên tầng thượng kêu cứu thất thanh, số khác liều mạng nhảy xuống mái nhà dân bên cạnh, có gia đình leo thang dây từ tầng 3 xuống đất. Đến 19h ngày 13/9, cơ quan chức năng đã xác định 56 người tử vong, 37 người bị thương. Trong số người tử vong, 36 người đã được xác định danh tính.
Chủ chung cư là Nghiêm Quang Minh (44 tuổi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội Vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ Luật Hình sự.