Trong không khí trầm lắng, những câu chuyện về vợ chồng con trai bà Thanh, 3 cháu nội được chia sẻ kèm những tiếng nấc khóc thương.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 14-9, trong căn nhà nhỏ của người quen ở phố Đội Cấn (Hà Nội), bà Nguyễn Thu Thanh (63 tuổi, trú phố Đội Cấn, Hà Nội - bà nội 3 cháu bé tử vong) cùng những người họ hàng gắng gượng chia sẻ nỗi đau lớn của gia đình trong vụ cháy chung cư.

Gạt nước mắt, bà Thanh kể: "Tôi làm giúp việc cho một gia đình tại quận 7, TP.HCM. Sáng 13-9 nghe cháu gọi điện bảo chung cư anh Hải ở bị cháy. Lúc đó tôi còn nghĩ cháy nhà thì có thể người thoát được, xe máy, đồ đạc bị cháy thì mua lại sau.

Tất cả đều đớn đau, bàng hoàng khi bỗng chốc mất đi 7 người ruột thịt, thân quen trong vụ cháy chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tôi vội bay chuyến 10h sáng để về Hà Nội mong ôm 3 đứa cháu vào lòng. Nào ngờ các cháu cùng bố mẹ và ông bà ngoại tất cả 7 người đều ra đi cả…" .

Con trai bà - anh Trần Tuấn Hải (41 tuổi) là lao động tự do. Vợ anh là Lê Hoàng Minh (40 tuổi) làm nhân viên công ty bất động sản. Hai vợ chồng có 3 con trai là Trần Lê Anh (14 tuổi), Trần Lê Khoa (7 tuổi) và Trần Lê Minh Khang (5 tuổi).

Bà Thanh kể vợ chồng bà có 2 người con là anh Hải và cậu em trai. Chồng mất năm 2000, không có công ăn việc làm nên tuổi 63 bà vẫn phải vào TP.HCM làm giúp việc để kiếm sống. Cuộc sống của vợ chồng anh Hải vốn vất vả, khó khăn lại càng khó khăn hơn sau đại dịch COVID-19.

Hình ảnh gia đình anh Hải và chị Minh được người thân dùng bức ảnh đó cho bệnh viện để nhận dạng người bị nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Do bố mẹ chị Minh sống trong căn hộ tại tầng 8 chung cư số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ nên vợ chồng anh Hải cũng thuê căn hộ ở tầng 6 để tiện nhờ ông bà ngoại trông nom chăm sóc 3 cháu.

"Ông ngoại các cháu năm nay 69 tuổi, bà ngoại 65 tuổi nhưng vẫn đảm trách việc đưa đón các cháu đến trường học gần nhà mỗi ngày. Buổi trưa ông bà nấu cơm rồi đón các cháu về ăn cho tiết kiệm chứ không ăn bán trú ở trường. Đầu chiều ông bà lại đưa cháu tới trường.

Tôi đi làm giúp việc trong TP.HCM nên cũng không hỗ trợ được nhiều" - bà Thanh bùi ngùi kể.

Các thành viên gia đình cho biết trong đêm xảy ra vụ cháy không ai nhận được cuộc gọi của vợ chồng anh Hải, chị Minh. Mọi người đến hiện trường rồi chia nhau vào các bệnh viện tìm kiếm, chờ nhận dạng.

"Cuối cùng mọi người cũng tìm thấy nhưng không ai còn sống. Bố các cháu thì nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, một cháu và mẹ cùng ông bà ngoại nằm ở Bệnh viện Quân y 103. Một cháu nằm ở Trung tâm Pháp y Hà Nội, còn một cháu nằm ở Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Đến nay gia đình hai bên đều nhận dạng đủ, chính quyền thông báo tang lễ của mọi người được tổ chức ngày 18-9. Niềm vui của người già là được chơi với cháu. Nhưng tôi đi làm xa, mỗi năm chỉ được gặp cháu 1-2 lần, thế mà con cháu đều ra đi vĩnh viễn" - bà Thanh nghẹn ngào.

Vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ làm 56 người tử vong, 37 người bị thương. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, báo Dân Trí có đưa tin về những nạn nhân trong vụ cháy chung cư có 2 hộ gia đình gồm 7 người đều không qua khỏi. Bà H., người thân của các nạn nhân, cho biết chị ruột của bà đã lớn tuổi, sống cùng chồng tại căn hộ trên tầng 8 của chung cư. Hai ông bà có một người con con gái đã lập gia đình. Người con gái có chồng và 3 cậu con trai nhỏ, họ thuê một căn hộ khác ở tầng 6 để 3 đứa trẻ được ở gần ông bà ngoại.

Người cha (anh Hải) và cậu con trai út không khó khăn, bởi họ tử vong do chấn thương chứ không chết cháy. Anh Hải đã ôm đứa con trai út nhảy từ tầng 6 xuống đất. Những người ở bên dưới lập tức xúm đến sơ cứu, hô hấp nhân tạo nhưng 2 cha con không qua khỏi.

Trong tòa chung cư mini có 45 căn hộ, nhiều mái ấm với 3-4 người cũng không còn ai sống sót. Số phận của họ đã được định đoạt trong bối cảnh chung cư không thiết kế sẵn lối thoát hiểm và ngọn lửa dữ đã bịt kín lối ra vào.

Chiều nay (13-9), Công an Hà Nội có thông tin chính thức số người tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân.

Chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân nhìn từ trên cao. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo Công an Hà Nội, vụ cháy chung cư mini gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, số người tử vong lên đến 56 người, 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini hiện đang được điều trị tại các bệnh viện.

Theo Công an Hà Nội, các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, tổ chức hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.