Mấy ngày gần đây mưa lớn nên nước đã tràn hồ. Sau khi bé gái 5 tuổi cùng hai anh trai 7 và 9 tuổi vào chơi thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 28/9, liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị ngạt nước tử vong trong hồ nước tại chung cư HQC Plaza (đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP HCM), một số cư dân cho biết hồ nước này đã bỏ hoang lâu ngày, nước trong hồ nông và bẩn.

Ông Võ Lê Phi Vũ, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây cho biết hồ nước này có hàng rào nhưng thấp.

"Người dân đã kiến nghị đến các đơn vị liên quan lấp hồ từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện thì xảy ra sự cố trên" - một cư dân nói.

Trước đó, ông Vũ khẳng định đây là hồ cảnh quan, không phải hồ bơi.

Về việc xin lấp hồ cảnh quan trên thì trách nhiệm thuộc chủ đầu tư là Công ty Hoàng Quân.

"UBND xã không có thẩm quyền cho san lấp vì chung cư xây dựng theo thiết kế được duyệt của dự án và thẩm quyền phê duyệt của thành phố. Nếu chủ đầu tư muốn san lấp phải lập hồ sơ, xin ý kiến của Sở Xây dựng TP HCM" - ông Võ Lê Phi Vũ thông tin.

Đại diện chủ đầu tư Hoàng Quân thông tin từ lúc xây dựng đã là hồ cảnh quan. "Chúng tôi đã bàn giao cho ban quản trị vận hành, quản lý" - vị này nói

Nơi bé gái đuối nước là hồ cảnh quan tại chung cư HQC Plaza - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuy nhiên, theo cư dân, từ năm 2022, chung cư bầu ban quản trị bất thành, đến hiện tại, chung cư HQC Plaza chưa bầu được ban quản trị thay thế (ban quản trị cũ đã hết nhiệm kỳ). Vận hành chung cư HQC Plaza (diện tích khoảng hơn 35.000m2 với 4 block chung cư cao từ khoảng 22 đến 23 tầng) do Công ty TNHH Quản lý bất động sản Victoria quản lý.

Theo Luật sư Trần Minh Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Gia Đình (TP HCM), khi xảy ra tai nạn dẫn đến chết người, cơ quan công an sẽ vào cuộc điều tra, xác minh nguyên nhân tử vong từ đó xác định ai là người chịu trách nhiệm.

"Cơ quan chức năng sẽ điều tra nguyên nhân đuối nước dẫn đến tử vong và xác định trách nhiệm việc đã đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành chung cư của ban quản trị, đơn vị quản lý chung cư hay chưa?" - luật sư Trần Minh Hùng nói.

Luật sư Trần Minh Hùng cho rằng rõ ràng việc không rào chắn cẩn thận hồ cảnh quan, chưa có các biện pháp cảnh báo nguy hiểm cũng chưa đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành chung cư. Do đó đối với sự việc này có trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan đối với việc vận hành chung cư nêu trên. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự, phải khởi tố theo quy định.

Bé gái 5 tuổi ngạt nước đa tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, sáng 27/9, người thân của bé 5 tuổi cho biết bé đã qua đời vào rạng sáng cùng ngày tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM). Sau khi hoàn tất các thủ tục từ cơ quan chức năng, thi thể bé được gia đình đưa về quê lo hậu sự.

Bé được phát hiện bị đuối nước tại hồ trong khuôn viên chung cư HQC Plaza (ở xã An Phú Tây) vào trưa 26/9. Bé được đưa lên bờ hồ hô hấp nhân tạo, sau đó chuyển đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện huyện Bình Chánh thông tin bé nhập viện khoảng 11h20 cùng ngày. Sau khi hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, bé có lại mạch, nhịp tim… Đơn vị sau đó chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.