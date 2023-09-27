Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường.

Sau đó, xe cấp cứu chở em H., nhân viên y tế cùng mẹ của em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H. đã không qua khỏi.

Nữ sinh không may tử vong là Đ.V.G.H (học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, chiều 27/9, ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, nhà trường và các thầy cô giáo đã đưa nữ sinh H đi cấp cứu, 2 tiếng sau thì nữ sinh không qua khỏi. Các cơ quan chức năng đã kết luận nguyên nhân tử vong là do bệnh lý (bệnh nền). Phía gia đình cũng nhất trí với kết luận này và hoàn toàn không có ý kiến hay khiếu nại gì.

"Sau sự cố trên, ngay trong 27/9, tôi sẽ chỉ đạo cho các cơ quan của TP. Buôn Ma Thuột như: Phòng Y tế; Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thêm cho hệ thống nhân viên y tế học đường. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các cháu học sinh, khi phát hiện ra em nào có bất thường sức khỏe thì phải phối hợp ngay với gia đình để có hướng xử lý tốt nhất để không xảy ra sự việc nào đáng tiếc. Với việc nữ sinh H không may tử vong thì xác định, lỗi không thuộc về ai cả. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình nữ sinh này"- ông Phạm Tiến Hưng cho biết thêm.