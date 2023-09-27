Đã xác định được nguyên nhân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong trong giờ học thể dục

Xã hội 27/09/2023 14:50

Các cơ quan chức năng đã kết luận nguyên nhân tử vong của nữ sinh. Phía gia đình cũng nhất trí với kết luận này và hoàn toàn không có ý kiến hay khiếu nại gì.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ 1 học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong giờ học thể dục.

Theo báo cáo của Trường THCS Tân Lợi, khoảng 7 giờ ngày 26-9, lớp 9A2 của trường bắt đầu học tiết giáo dục thể chất với các bài học chạy ngắn, chạy bền.

Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường.

Tiếp đó, nhân viên y tế của trường đã có mặt và tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ, tổ văn phòng gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình em H.

Sau đó, xe cấp cứu chở em H., nhân viên y tế cùng mẹ của em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H. đã không qua khỏi.

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Nữ sinh không may tử vong là Đ.V.G.H (học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, chiều 27/9, ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, ngay khi xảy ra sự cố, nhà trường và các thầy cô giáo đã đưa nữ sinh H đi cấp cứu, 2 tiếng sau thì nữ sinh không qua khỏi. Các cơ quan chức năng đã kết luận nguyên nhân tử vong là do bệnh lý (bệnh nền). Phía gia đình cũng nhất trí với kết luận này và hoàn toàn không có ý kiến hay khiếu nại gì.

"Sau sự cố trên, ngay trong 27/9, tôi sẽ chỉ đạo cho các cơ quan của TP. Buôn Ma Thuột như: Phòng Y tế; Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng thêm cho hệ thống nhân viên y tế học đường. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các cháu học sinh, khi phát hiện ra em nào có bất thường sức khỏe thì phải phối hợp ngay với gia đình để có hướng xử lý tốt nhất để không xảy ra sự việc nào đáng tiếc. Với việc nữ sinh H không may tử vong thì xác định, lỗi không thuộc về ai cả. Chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình nữ sinh này"- ông Phạm Tiến Hưng cho biết thêm.

Đang học thể dục, nữ sinh lớp 9 loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất rồi tử vong

Đang học thể dục, nữ sinh lớp 9 loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất rồi tử vong

Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống.

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