Đang học thể dục, nữ sinh lớp 9 loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất rồi tử vong

Xã hội 27/09/2023 09:45

Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ 1 học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong giờ học thể dục.

Theo báo cáo của Trường THCS Tân Lợi, khoảng 7 giờ ngày 26/9, lớp 9A2 của trường bắt đầu học tiết giáo dục thể chất với các bài học chạy ngắn, chạy bền.

Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường.

Tiếp đó, nhân viên y tế của trường đã có mặt và tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ, tổ văn phòng gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình em H.

Sau đó, xe cấp cứu chở em H., nhân viên y tế cùng mẹ của em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H. đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Đang học thể dục, nữ sinh lớp 9 loạng choạng, ngã khuỵu xuống đất rồi tử vong - Ảnh 1
Nữ sinh đang theo học tại trường THCS Tân Lợi - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc tương tự trong giờ học thể dục. Cụ thể, dẫn tin từ VietNam+, ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa về việc một học sinh tử vong khi đang khởi động chuẩn bị cho tiết học thể dục.

Nạn nhân được xác định là em N.P.H., học sinh lớp 6/2, Trường Trung học Cơ sở Tân Bửu, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào sáng 10/4, trong giờ học Thể dục tại trường, em N.P.H. đang chạy khởi động nhẹ trên sân, bất ngờ té ngã. Giáo viên dạy thể dục đã nhanh chóng trợ giúp, sơ cứu và chuyển em N.P.H. đến Trạm y tế phường Bửu Long cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, em N.P.H. được các nhân viên y tế Trạm y tế phường Bửu Long cho thở oxy, nhồi nhịp tim nhưng vẫn không thấy nhịp thở. Sau đó, em H. được chuyển ngay đến Bệnh viện Hoàn mỹ ITO Đồng Nai ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, cấp cứu nhưng không qua khỏi.

 

Phép màu không đến với bé gái ngạt nước ở hồ bơi: Người cha đau đớn nhận tin con tử vong, 'bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi...'

Phép màu không đến với bé gái ngạt nước ở hồ bơi: Người cha đau đớn nhận tin con tử vong, 'bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi...'

"Bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi! Gia đình tôi đang chuẩn bị xe để đưa con từ bệnh viện trở về nhà" - người cha nói...

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong nữ sinh tử vong tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 36 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 51 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới