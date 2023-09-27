Theo báo cáo của Trường THCS Tân Lợi, khoảng 7 giờ ngày 26/9, lớp 9A2 của trường bắt đầu học tiết giáo dục thể chất với các bài học chạy ngắn, chạy bền.

Theo thông tin từ Người Lao Động, ngày 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ 1 học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) tử vong trong giờ học thể dục.

Tiếp đó, nhân viên y tế của trường đã có mặt và tiến hành sơ cứu theo nghiệp vụ, tổ văn phòng gọi xe cấp cứu và báo cho gia đình em H.

Trong lúc lớp chạy bền được khoảng 250m thì em Đ.V.G.H. đi bộ để về đích và có biểu hiện loạng choạng rồi ngã khuỵu xuống. Lúc này, thầy dạy thể dục chạy lại sơ cứu và cho học sinh gọi bộ phận y tế của nhà trường.

Sau đó, xe cấp cứu chở em H., nhân viên y tế cùng mẹ của em học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Tại đây, các bác sĩ đã cấp cứu gần 2 giờ nhưng em H. đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, lãnh đạo nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình.

Nữ sinh đang theo học tại trường THCS Tân Lợi - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, tại Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc tương tự trong giờ học thể dục. Cụ thể, dẫn tin từ VietNam+, ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa về việc một học sinh tử vong khi đang khởi động chuẩn bị cho tiết học thể dục.

Nạn nhân được xác định là em N.P.H., học sinh lớp 6/2, Trường Trung học Cơ sở Tân Bửu, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa.

Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào sáng 10/4, trong giờ học Thể dục tại trường, em N.P.H. đang chạy khởi động nhẹ trên sân, bất ngờ té ngã. Giáo viên dạy thể dục đã nhanh chóng trợ giúp, sơ cứu và chuyển em N.P.H. đến Trạm y tế phường Bửu Long cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, em N.P.H. được các nhân viên y tế Trạm y tế phường Bửu Long cho thở oxy, nhồi nhịp tim nhưng vẫn không thấy nhịp thở. Sau đó, em H. được chuyển ngay đến Bệnh viện Hoàn mỹ ITO Đồng Nai ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, cấp cứu nhưng không qua khỏi.