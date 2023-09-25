Vụ người giúp việc tẩm xăng tự thiêu trong ngôi nhà ở TP.Thủ Đức: Xác định nguyên nhân ban đầu

Xã hội 25/09/2023 14:05

Chiều 25/9, Công an TP.Thủ Đức cho biết vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân cái chết người phụ nữ tên N.T.C (61 tuổi), là người giúp việc tại ngôi nhà 3 tầng ở hẻm số 4/21A, đường số 2, khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh TP.Thủ Đức (TP.HCM) khoảng 2h sáng cùng ngày.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 25/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, vào khoảng 2h16 cùng ngày, căn nhà trong hẻm trên đường số 2, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Hàng xóm xung quanh tiếp cận dập tắt tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Thủ Đức đã điều nhiều xe chữa cháy cùng 52 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Đến 2h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ người giúp việc tẩm xăng tự thiêu trong ngôi nhà ở TP.Thủ Đức: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy vào tối qua - Ảnh: Dân Việt

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nữ tại tầng trệt. Nạn nhân được xác định là bà N.T.C. (61 tuổi, là người giúp việc).

Chủ căn nhà trên là ông N.T.T. (45 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Thời điểm cháy ông T. đang ở trên tầng 1. Khi phát hiện cháy, ông T. cùng vợ và con trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.

Theo PC07, nguyên nhân ban đầu do nạn nhân tẩm xăng tự thiêu.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Việt, theo điều tra, bà N.T.C là người giúp việc của chủ nhà được khoảng 15 năm. Mới đây, bà C. được chủ nhà thông báo cho nghỉ việc, nên mua xăng về châm lửa tự thiêu. 

Vụ người giúp việc tẩm xăng tự thiêu trong ngôi nhà ở TP.Thủ Đức: Xác định nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Căn nhà nơi bà C làm giúp việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

 Quá trình bà C. tự thiêu, bà đã chạy lên phòng nơi gia đình anh T đang ngủ. Phát hiện sự việc, anh T. cùng vợ và con nhanh chóng leo ra cửa sổ, trèo qua nhà hàng xóm để thoát nạn.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

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