Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan và đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20/9, Công an huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận cho biết vụ hai con trai mang xăng tạt, đe dọa đốt nhà mẹ ruột, cơ quan CSĐT Công an huyện đã đưa vào nguồn tin báo, tố giác về tội phạm.

Cả hai đã tưới xăng vào nhà và lên người của mẹ ruột cùng vợ của anh Mạnh đe dọa sẽ đốt nhà. Khi anh Mạnh chạy ra ngoài kêu cứu, hai người em ruột này mới bỏ đi nhưng sau đó gọi điện thoại đe dọa, nên anh Mạnh đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài bởi cả hai sẽ quay lại giết hết cả nhà.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 ngày 11/9, hai anh em ruột Nguyễn Văn Thịnh (29 tuổi) và Nguyễn Minh Nhật (27 tuổi) mua một can xăng 5 lít mang vào nhà anh ruột là Nguyễn Văn Mạnh (36 tuổi, ngụ khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam).

Theo camera ghi lại, khi hai thanh niên này mang can xăng mở nắp xông vào nhà do bị vợ anh Mạnh ngăn cản nên xăng đổ khắp nơi vào cả quần áo người mẹ ruột đang ngồi trên võng ở góc nhà. Một thanh niên còn chỉ vào mặt mẹ ruột mình có những lời lẽ giống như đe dọa…

Sau vụ việc xảy ra, người mẹ ruột do quá sốc nên bất tỉnh và được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Mạnh, nguyên nhân là do anh và mẹ ruột có mâu thuẫn với hai người em trai trong việc đất đai nên xảy ra sự việc.

Sau khi nhận đơn trình báo của anh Mạnh, Công an thị trấn Thuận Nam đã lập hồ sơ ban đầu và sau đó đã chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan công an đã triệu tập lấy lời khai những người liên quan và đang củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý theo quy định - Ảnh: PLO

Trước đó, vào năm ngoái, cũng xảy ra vụ việc tương tự khiến cho dư luận vô cùng bức xúc. Dẫn tin từ Sức Khoẻ Đời sống, tại xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) xảy ra sự việc đau lòng khi 3 chị em gái đã dùng xăng đốt nhà mẹ đẻ khiến nạn nhân tử vong sau đó. Điều đáng nói, nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất đai) giữa mẹ và 3 con gái.

Liên quan đến vụ án nói trên, hôm nay (12/9), Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tiến hành mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Thị Đưa (SN 1990, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) về tội "Giết người" và "Hủy hoại tài sản".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên nêu rõ: Xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai, sáng 30/10/2022, ba chị em ruột gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982), Đỗ Thị Điểm (SN 1988) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990; cùng trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) hẹn nhau đến nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Đều (SN 1961; trú tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ) để đập phá tường.

Người mẹ bị 3 con gái mang xăng đốt tại thời điểm xảy ra sự việc - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Trong lúc 3 người con gái đang đập phá tường thì em trai của họ đã ra ngăn cản. Thấy vậy, Đỗ Thị Điểm xách can xăng đổ ra sàn nhà mẹ đẻ, còn Đỗ Thị Định ra đóng cửa phòng khách để không cho ai vào ngăn cản. Sau đó Định và Đưa giữ mẹ đẻ để Điểm châm lửa đốt. Hậu quả vụ việc khiến bà Vũ Thị Đều (mẹ đẻ); Đỗ Thị Điểm, Đỗ Thị Định (2 con gái bà Đều) bị bỏng nặng, sau đó đã tử vong; riêng Đỗ Thị Đưa bị thương tích 22% may mắn thoát nạn.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Thị Đưa được xác định giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cùng 2 chị gái (Điểm và Định) thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Điểm và Định đã tử vong nên HĐXX không xem xét xử lý.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Đưa chịu mức án 22 năm 6 tháng tù; trong đó 20 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm 6 tháng tù về tội "Hủy hoại tài sản".