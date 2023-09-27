Phép màu không đến với bé gái ngạt nước ở hồ bơi: Người cha đau đớn nhận tin con tử vong, 'bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi...'

Xã hội 27/09/2023 09:26

"Bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi! Gia đình tôi đang chuẩn bị xe để đưa con từ bệnh viện trở về nhà" - người cha nói...

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 27/9, liên quan đến vụ bé gái 5 tuổi bị ngạt nước trong hồ bơi bỏ hoang lâu ngày, anh Nguyễn Văn Bon (34 tuổi, cha bé gái) xác nhận bé đã tử vong vào rạng sáng nay.

"Bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi! Gia đình tôi đang chuẩn bị xe để đưa con từ bệnh viện trở về nhà" - người cha nói.

Phép màu không đến với bé gái ngạt nước ở hồ bơi: Người cha đau đớn nhận tin con tử vong, 'bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi...' - Ảnh 1
Khu vực bé bị đuối nước - Ảnh: Người Lao Động 

Trước đó, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 26/9, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) đang điều trị chuyên sâu trường hợp bệnh nhi N.T.M.D. (5 tuổi) từ Bệnh viện huyện Bình Chánh chuyển đến.

Trước đó vào trưa cùng ngày, phát hiện bé D. đuối nước tại hồ trong khuôn viên chung cư HQC Plaza (ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh), một số người liền hô hoán ứng cứu. Bé được đưa lên bờ hồ hô hấp nhân tạo, sau đó đưa đến Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu.

Đại diện Bệnh viện huyện Bình Chánh thông tin bé gái nhập viện khoảng 11h20 cùng ngày. Sau khi hồi sức cấp cứu tại bệnh viện, bé có lại mạch, nhịp tim… 

Đơn vị sau đó chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Phép màu không đến với bé gái ngạt nước ở hồ bơi: Người cha đau đớn nhận tin con tử vong, 'bác sĩ nói cứu con tôi hết được rồi...' - Ảnh 2
Anh Nguyễn Văn Bon (bố của cháu bé) - Ảnh: Tuổi Trẻ

Lãnh đạo UBND xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh) cho biết nơi bé gái đuối nước là hồ cảnh quan tại chung cư HQC Plaza.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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