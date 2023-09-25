Một hộ dân trên địa bàn xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) vừa phát hiện bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng nhà.

Theo thông tin từ báo Công Lý, vào khoảng 4h45 ngày 24/9, gia đình anh Trần Văn Duẫn (trú tại thôn Khang, xã Thạch Liên) nghe tiếng khóc của trẻ con ở ngoài cổng nhà nên chạy ra xem.

Tại đây, anh Duẫn phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi được đặt trong giỏ nhựa màu xanh, bên trong có một túi đựng quần áo kèm theo mảnh giấy ghi nội dung nhờ người chăm sóc cháu giúp.

Cháu bé hiện đang được giao cho gia đình anh Trần Văn Duẫn chăm sóc - Ảnh: Người Lao Động

Dẫn tin từ Người Lao Động, Trung tá Nguyễn Hữu Tú, Trưởng Công an xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đang phát đi thông báo để tìm người thân của cháu bé, nếu trong thời gian theo luật định mà không có ai tới nhận là người thân của cháu bé chính quyền địa phương sẽ tiến hành các thủ tục để gia đình anh Duẫn được nhận nuôi cháu bé.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé ổn định, và chính quyền địa phương đang tạm thời được bàn giao cho gia đình anh Duẫn chăm sóc.

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