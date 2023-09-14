Khoảng 15h30 ngày 13.9, một người phụ nữ ở thôn Tây Thành (xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch) đã phát hiện bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trong giỏ nhựa đặt bên đường vào rừng cao su.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 14.9, thông tin từ UBND xã Nam Trạch, H.Bố Trạch cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng cao su.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 13.9, một phụ nữ trú thôn Tây Thành (xã Nam Trạch) vào rừng cao su để hái lá sắn về cho cá ăn bất ngờ nghe tiếng khóc của trẻ em.

Bé gái được một người phụ nữ trên địa bàn thôn Tây Thành, xã Nam Trạch tìm thấy. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Người phụ nữ phát hiện bên vệ đường có một trẻ sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa, chưa được cắt dây rốn. Người phụ nữ sau đó báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đưa trẻ sơ sinh về trạm y tế trên địa bàn để chăm sóc. Sau đó, cháu bé được đem đi cấp cứu tại trung tâm y tế xã và chuyển vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14.8, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sức khỏe trẻ sơ sinh được đưa vào cấp cứu sau khi phát hiện bị bỏ rơi trong tình trạng còn nguyên dây rốn hiện đang ổn định.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được đưa về Trạm Y tế xã Nam Trạch trước khi được đưa vào bệnh viện. Ảnh Báo Pháp Luật Việt Nam.

Qua thăm khám ban đầu, trẻ sơ sinh là bé gái, trọng lượng khoảng 2,2 kg, sức khỏe ổn định.

Hiện tại chính quyền địa phương đang tiếp tục cử người chăm sóc cho bé, đồng thời thông báo đến người dân để tìm thân nhân của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

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