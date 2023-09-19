Ngày dân ở thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình phát hiện bé trai mới sinh khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi kèm theo là lá thư viết vội mấy dòng được cho là của mẹ bé.

Theo báo Lao Động, sáng 19.9, lãnh đạo UBND xã Đông Cường (huyện Đông Hưng) cho biết, địa phương đang hoàn tất thủ tục và thực hiện phát thông báo để tìm thân nhân trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng gần 1h ngày 19.9, tại khu vực ngõ xóm 11, thôn Tào Xá, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, người dân phát hiện một bé trai khoảng 5 ngày tuổi, kèm theo một số vật dụng của trẻ sơ sinh.

Bé trai khoảng 5 ngày tuổi được tìm thấy kèm theo một số vật dụng của trẻ sơ sinh. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngoài ra, còn có một mảnh giấy đi kèm với bé, có viết nội dung: "Bé sinh ngày 14.09.2023, em còn là học sinh nên không đủ điều kiện nuôi cháu, em mong ai nhặt được cháu, nuôi cháu nên người giúp em. Em xin đội ơn".

Nhu báo Giao Thông đưa tin, theo lãnh đạo UBND xã Đông Cường, khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo cáo chính quyền địa phương. Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi, giới tính nam, tình trạng sức khỏe bình thường.

"UBND xã Đông Cường đang làm báo cáo gửi UBND huyện Đông Hưng. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Trong thời gian 7 ngày nếu bố mẹ cháu bé không đến nhận con, địa phương sẽ làm các thủ tục theo quy định", lãnh đạo UBND xã Đông Cường cho biết.

Hiện, UBND xã Đông Cường đang làm báo cáo gửi UBND huyện Đông Hưng. Đồng thời, phát thông báo tìm người thân cho cháu bé.

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