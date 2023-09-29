Hà Nội: Một người phụ nữ nghi trầm cảm, rơi từ tầng 5 chung cư xuống, nằm vắt ngang trên phần mái hiên tầng 1

Người phụ nữ ngã từ tầng 5 tòa nhà xuống hiên tầng 1, hai chân vắt ra ngoài lan can, lực lượng chức năng đã cử người tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống đất, chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin từ VOV, vào khoảng 11h50 ngày 29/9, người dân khu chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) bất ngờ phát hiện một người nằm vắt ngang trên phần mái hiên tầng 1, đã báo tin tới cơ quan chức năng sở tại.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: VOV

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, ngã từ tầng 5 tòa nhà xuống hiên tầng 1, hai chân vắt ra ngoài lan can, lực lượng chức năng đã cử người tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống đất, chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu nạn nhân - Ảnh: Kinh tế Đô thị

Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, người bị nạn là P.T.D.A (sinh năm 1974, TP Bắc Giang) - người đang điều trị bệnh trầm cảm tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 28/9, chị P.T.D.A đến nhà em ruột là P.T.U chơi thì xảy ra sự việc trên.

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