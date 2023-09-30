Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin từ VTC News, sáng 30/9, ông Tô Xuân Minh, Chủ tịch UBND Phú Vinh (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai, làm 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương.

"Hiện những nạn nhân bị thương đã được hỗ trợ đưa đến bệnh viện ở Đồng Nai”, ông Minh nói.

Tài xế xe Thành Bưởi đã bị tạm giữ để điều tra - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 30/9, xe khách Thành Bưởi mang BKS 50F-004.83 chạy trên quốc lộ 20 theo hướng đi từ Đồng Nai về Lâm Đồng.

Khi đến Km 48 thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách này đã đâm vào xe ô tô loại 16 mang BKS 86B-015.75 đang chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: VTC News

Cú va chạm mạnh đẩy xe ô tô 16 chỗ văng vào lề đường sát nhà dân. Cả hai xe đều bị biến dạng, hư hỏng nặng, cửa kính trên xe vỡ toang.

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Lao Động, hiện Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tạm giữ tài xế xe Thành Bưởi để tiếp tục điều tra liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết, 5 người bị thương.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Mắc ung thư bị bệnh viện trả về, bé 4 tuổi chưa kịp về nhà đã tử vong tại chỗ sau va chạm giao thông với xe tải Thời điểm xảy ra tai nạn, trời mưa nên đường rất trơn. Khu vực xảy ra tai nạn lại là khúc cua khuất tầm nhìn, được xem như điểm đen mất an toàn giao thông trên địa bàn.

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