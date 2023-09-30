Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
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Theo thông tin từ VTC News, sáng 30/9, ông Tô Xuân Minh, Chủ tịch UBND Phú Vinh (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở khu vực gần giáp ranh giữa Bình Thuận và Đồng Nai, làm 4 người chết tại chỗ và nhiều người bị thương.
"Hiện những nạn nhân bị thương đã được hỗ trợ đưa đến bệnh viện ở Đồng Nai”, ông Minh nói.
Trước đó, vào khoảng 2h30 ngày 30/9, xe khách Thành Bưởi mang BKS 50F-004.83 chạy trên quốc lộ 20 theo hướng đi từ Đồng Nai về Lâm Đồng.
Khi đến Km 48 thuộc địa phận ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách này đã đâm vào xe ô tô loại 16 mang BKS 86B-015.75 đang chạy hướng ngược lại.
Cú va chạm mạnh đẩy xe ô tô 16 chỗ văng vào lề đường sát nhà dân. Cả hai xe đều bị biến dạng, hư hỏng nặng, cửa kính trên xe vỡ toang.
Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Người Lao Động, hiện Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đã tạm giữ tài xế xe Thành Bưởi để tiếp tục điều tra liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết, 5 người bị thương.
Đồng thời, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường, trích xuất camera nhà dân, để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.