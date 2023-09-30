Chiều ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho biết, hiện bệnh viện đang cấp cứu cho 4 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại huyện Định Quán, trong đó có 3 ca đa chấn thương rất nặng.

Theo thông tin từ Tiền Phong, Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết khoảng 6h sáng ngày 30/9, đã tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân do Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán chuyển đến. Sau tiếp nhận và xử trí sơ cứu chuyển đến, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn, cấp cứu các bệnh nhân. 4 người tử vong, 5 người bị thương sau vụ tai nạn - Ảnh: VTC News Hiện bệnh nhân P.TM (45 tuổi) cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Chẩn đoán sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy cột sống C1, gãy xương vai trái, dập phổi, hiện phải thở máy với tiên lượng xấu.

Bệnh nhân G.TB (61 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốc mất máu, dập phổi, gãy cánh tay trái, gãy hở cẳng chân phải. Bệnh nhân phải thở máy, chuyển phòng mổ phẫu thuật vết thương cẳng chân phải với tiên lượng xấu. Bệnh nhân L.CT (30 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách, suy hô hấp do tràn khí, máu màng phổi. Các bác sĩ đã dẫn lưu tràn khí tại giường, truyền máu, chuyển phòng mổ cắt lách, tiên lượng khá. Bệnh nhân Bùi TTH (18 tuổi, là con bệnh nhân TM) nhập viện với tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. Chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất- Gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân trái. Bệnh nhân đã được khâu vết thương, tiên lượng tốt. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Người Lao Động Trước đó, dẫn tin từ Người Lao Động, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 30/9, Hoàng Văn Tính điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi, biển số 50F-004.83 chở theo 32 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 20, hướng Dầu Giây đi Đà lạt.

Khi đi qua ấp 3, xã Phú Thịnh (huyện Định Quán), Tính điều khiển ô tô vượt bên trái xe tải biển số Đồng Nai lưu thông cùng chiều phía trước. Tuy nhiên, không đảm bảo khoảng cách khi vượt dẫn đến đầu xe bên phải xe ô tô khách Thành Bưởi đâm vào phía bên trái xe tải biển số Đồng Nai. Sau đó, xe ô tô khách do Tính điều khiển đi qua phần đường hướng ngược lại và đâm trực diện vào ô tô 16 chỗ do anh Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) điều khiển chở theo 8 hành khách, lưu thông chiều Đà Lạt-Dầu Giây. Vụ tai nạn làm 4 người chết.Hiện 5 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Định Quán, trong đó có trường hợp nguy kịch.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn khiến 4 người tử vong: Tài xế xe khách vượt ẩu, va chạm mạnh với ô tô Vụ tai nạn làm 4 người chết. Hiện 5 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Định Quán, trong đó có trường hợp nguy kịch.

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