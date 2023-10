Liên quan đến vụ sát hại cô gái trẻ, phân mảnh thi thể ở Hà Nội, theo thông tin từ VTC News, đêm 14/10, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm trong vụ án giết người, phân xác vứt trên sông Hồng tại khu vực Bát Tràng (huyện Gia Lâm).

Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Kẻ này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, Khanh dùng dao tự sát, tuy nhiên không thành. Hắn được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm sát hại cô gái trẻ ở Hà Nội - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Dân Trí

Trình bày quan điểm về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết:

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS, Công an Huyện Gia Lâm và các phòng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi làm rõ nguyên nhân chết để xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu xác định tử thi nữ giới bị phân xác nhiều mảnh có dấu hiệu tội phạm nên ngay lập tức Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, dưới sự chủ công của Đội điều tra trọng án tổ chức điều tra truy xét đối tượng và bắt giữ được đối tượng gây án đang trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Đây là một chiến công hiển hách của lực lượng CAND nói chung và Công an Hà Nội nói riêng vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội.

Được biết đối tượng gây án là Tạ Duy Kh., SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean park, Gia Lâm, Hà Nội. Đối tượng là bạn trai của nữ nạn nhân. Rất có thể do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng đã sát hại nữ nạn nhân và sau đó phân xác vứt xuống sông Hồng nhằm che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Hành vi của đối tượng đã tước đoạt quyền được sống người khác, là quyền cơ bản và quan trọng nhất được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh theo luật.

Xét hành vi của đối tượng, rất có thể chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm đã đang tâm sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn ác. Hành vi của đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn, thực hiện tội phạm một cách man rợ đã cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm i, Khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự. Việc đối tượng phân xác nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng theo điểm p, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Trong quá trình thực hiện tội phạm, đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân, dù là để che giấu tội phạm thì sẽ bị xử lý về tội Cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự.

Với hành vi sát hại nạn nhân một cách man rợ như thời trung cổ, gây tang thương mất mát không gì bù đắp cho gia đình nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất Tử hình là có căn cứ, đúng luật.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.