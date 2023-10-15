Kẻ này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, Kh. dùng dao tự sát, tuy nhiên không thành. Hắn được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ phân xác cô gái trẻ trên sông Hồng, Hà Nội, danh tính nghi phạm được xác định là Tạ Duy Kh. (SN 1985, quê ở Thái Bình, trú tại khu đô thị Ocean park, huyện Gia Lâm).

Khanh được xác định là bạn trai của nạn nhân. Kẻ này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, Kh. dùng dao tự sát, tuy nhiên không thành. Hắn được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát.

Trước đó, dẫn tin từ Dân Trí, khoảng 15h ngày 13/10, một người dân đánh cá trên sông Hồng (đoạn qua xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) phát hiện một chiếc chân trên mặt nước, cách bờ khoảng 30m. Sau đó, người này tiếp tục phát hiện phần đầu ở gần bờ.

Theo lời nhân chứng, phần thân của tử thi được bọc kín, giấu dưới nhiều tảng đá và được đổ lên một lớp xi măng.

Khu vực phát hiện thi thể - Ảnh: Dân Trí

Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Xác định danh tính nạn nhân trong vụ phân xác làm 4 phần trên sông Hồng: Cô gái còn rất trẻ Liên quan đến vụ tử thi một cô gái bị phân làm 4 phần trên sông Hồng thuộc địa bàn xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội mới đây, danh tính nạn nhân cũng được xác nhận là cô gái còn rất trẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/a-xac-inh-uoc-danh-tinh-ke-thu-ac-phan-manh-thi-the-co-gai-tre-o-ha-noi-la-ban-trai-cua-nan-nhan-dung-dao-tu-sat-khi-bi-vay-bat-624086.html