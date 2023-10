Một bảo vệ của trường nghe tiếng động rất mạnh ở sân trường nên đến kiểm tra. Người này tá hoả khi thấy một thanh niên (không có giấy tờ tuỳ thân) nằm bất động dưới đất, kiểm tra thấy đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, trưa 15/10, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cùng lực lượng liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong ở Trường ĐH Công nghệ TP HCM (Hutech - phường 25, quận Bình Thạnh).

Thông tin ban đầu, gần 6 giờ cùng ngày, một bảo vệ của trường nghe tiếng động rất mạnh ở sân trường nên đến kiểm tra. Người này tá hoả khi thấy một thanh niên (không có giấy tờ tuỳ thân) nằm bất động dưới đất, kiểm tra thấy đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an quận Bình Thạnh cùng các đơn vị có mặt trích xuất camera an ninh làm rõ nguyên nhân. Có 1 đôi dép được phát hiện tại tầng 16, toà B.

Trường Đại học Hutech - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, qua hình ảnh từ camera của nhà trường ghi lại, thời điểm trên phát hiện một mình thanh niên này đi bộ từ bên ngoài vào cổng trường, sau đó đến tòa B của trường bấm thang máy lên tầng 14 rồi đi bộ lên tầng 16, sau đó thì xảy ra sự việc.

Thanh niên tử vong mặc áo màu xanh, trước áo có in dòng chữ "Win Next" và "Human Resource Solutions", mặc quần thun đen. Do người này không có tài sản cũng như giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch.

Trong khi đó, đại diện trường Đại học Hutech cho biết, ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã trình báo cơ quan chức năng đến khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân. Qua xác minh nạn nhân không phải là sinh viên của trường Đại học Hutech.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lật ghe trên sông, vợ được cứu sống, chồng bị nước cuốn trôi mất tích Nguyên nhân vụ lật ghe đánh cá trên sông Trường Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-tieng-ong-lon-luc-to-mo-sang-bao-ve-truong-h-o-tphcm-ta-hoa-phat-hien-nam-sinh-tu-vong-khong-giay-to-tuy-than-624085.html