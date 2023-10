'Bão chồng bão', từ đây đến cuối năm Biển Đông có thể đón 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới

Trong 3 tháng tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, khu vực này còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo thông tin từ VTC News, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Mùa đông năm 2023-2024 cũng được dự báo ấm hơn trung bình nhiều năm với nhiệt độ trung bình trên toàn quốc từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 phổ biến cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Không khí lạnh có thể hoạt động yếu hơn; rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ Trong 3 tháng tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ. Do vậy, khu vực này còn nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra dự báo tổng lượng mưa tại các khu vực trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024 so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Cụ thể: Bắc Bộ: Từ tháng 11-12/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20%. Tháng 01/2024 phổ biến 20-40 mm (ở mức cao hơn từ 5-15 mm). Trung Bộ: Tháng 11/2023, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10-20%, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10-30%. Tháng 12/2023, Bắc Trung Bộ cao hơn 20-40%, Trung và Nam Trung Bộ mức xấp xỉ. Tháng 1/2024, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60 mm, phía Nam Nghệ An-Quảng Nam phổ biến từ 60-150 mm (cao hơn từ 5-20 mm, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận phổ biến thấp hơn từ 5-15 mm). Tây Nguyên và Nam Bộ: Tháng 11-12/2023, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ, trong đó tháng 12/2023, Tây Nguyên ở mức thấp hơn từ 5-15%. Tháng 1/2024, khu vực này phổ biến ít mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 5-15 mm. Lưu vực sông Mê Công: Khu vực thượng lưu, tổng lượng mưa tháng 11/2023 phổ biến cao hơn từ 10-20%; tháng 12/2023 và tháng 1/2024 phổ biến cao hơn từ 20-50%. Khu vực trung lưu, tổng lượng mưa tháng 12-1/2024 phổ biến ở cao hơn từ 5-35%. Khu vực hạ lưu, từ tháng 11/2023, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5-10%, tháng 12/2023 và tháng 1/2024 ở mức xấp xỉ. Cập nhật tình hình mưa bão nhưng ngày qua tại khu vực miền Trung, theo VnExpress, mưa hai ngày qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình bị ngập 0,3-0,5 m, một số khu dân cư tạm thời chia cắt. Mưa lớn nhiều ngày tại các tỉnh miền Trung - Ảnh: VnExpress Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới vắt qua miền Trung, hai ngày qua Thừa Thiên Huế mưa phổ biến 80-110 mm. Mưa lớn tập trung ở đồng bằng, ven biển và một phần đồi núi huyện Phong Điền, như xã Quảng Phú hơn 300 mm, Quảng Thành 250 mm. Một số tuyến đường liên thôn, liên xã qua các xã Phong Chương, Phong Hòa, Phong Bình của huyện Phong Điền bị ngập 0,3-0,5 m. Đường ra hai thôn Phú Lộc và Ma Nê ở xã Phong Chương bị chia cắt. Tại TP Đà Nẵng, hai ngày qua mỗi khi có trận mưa kéo dài khoảng một giờ, hầu hết tuyến đường trung tâm như Hàm Nghi, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh bị ngập cục bộ, nước tràn vào nhà dân. Mưa ngớt khoảng 15-30 phút, nước rút hết. Đèo Hải Vân lúc 13h30 bị sạt lở tại vị trí cách đỉnh đèo một km, chính quyền cấm phương tiện lên đèo ở cả đầu Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế. Tại Quảng Trị, mưa lớn kéo dài đã làm ngập một số ngầm tràn tại huyện miền núi Đakrông gây chia cắt giao thông tạm thời ở xã Ba Lòng, Tà Rụt, A Ngo. Tỉnh lộ 582 qua xã Hải Định, huyện Hải Lăng bị ngập 0,2 m; các tuyến đường qua xã Hải Định, Hải Phong ngập 0,4-0,5 m. Tại Hà Tĩnh, mưa kéo dài nhiều tiếng sáng 13/10 khiến nước sông Rào đoạn qua xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh dâng cao, gây ngập 0,3-0,5 m tại một số tuyến đường dân sinh đi qua các thôn Xuân Tiến, Lạc Sơn, Lạc Trung và Lạc Thành. Những điểm bị ngập có các cống ngầm đi qua, chính quyền đã cắm biển cấm người dân, phương tiện qua lại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ hôm nay đến sáng 15/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục mưa to, phổ biến 200-350 mm, riêng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng 300-400 mm, có nơi trên 700 mm. Nghệ An và Quảng Ngãi mưa 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Các sông từ Nghệ An đến Quảng Nam khả năng xuất hiện lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu 3-8 m, hạ lưu 1-4 m. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên báo động 1-2, trên sông suối nhỏ có thể lên báo động 3 (mức cao nhất). Nâng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng lên cấp 3: Người dân lo lắng trận lũ lịch sử lặp lại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam lên cấp 2. 