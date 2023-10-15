Nguyên nhân vụ lật ghe đánh cá trên sông Trường Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
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Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 15/10, UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật ghe khiến một người mất tích.
Theo đó, lúc 3h sáng cùng ngày, 2 vợ chồng ông V.V.L. (43 tuổi) và bà H. (cùng ở xã Bình Giang) chèo ghe đi thả lưới trên sông Trường Giang.
Đến đoạn qua thôn Bình Tý (xã Bình Giang) bất ngờ ghe bị lật khiến hai vợ chồng rơi xuống sông.
Người vợ lúc này bơi được vào bờ, ông L. bị dòng nước cuốn trôi mất tích.
Dẫn tin từ Thanh Niên, ngay khi nhận được thông tin, chính quyền xã Bình Giang đã phối hợp lực lượng chức năng H.Thăng Bình có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân.
Lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, tung tích của ông L. vẫn chưa được tìm thấy.
Nguyên nhân vụ lật ghe đánh cá trên sông Trường Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.