Công ty Xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn khiến 10 người thương vong tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái - Ảnh: báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, tối 23/4, UBND tỉnh Yên Bái thông tin về diễn biến điều tra liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) - nhân viên cân băng liệu của Nhà máy Xi măng Yên Bái - về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Những lời hứa còn dang dở

Những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Yên Bái đều là trụ cột gia đình. Giờ đây, gia đình mất đi người chồng, người cha, người con cũng như chỗ dựa tinh thần.

Sáng 23/4, tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Lai và thôn Đào Kiều 1, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (Yên Bái), đám tang anh Phạm Xuân Trường - 1 trong những công nhân tử nạn, được tổ chức ở ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi. Chị Tuyết (vợ anh Trường) liên tục gọi chồng “Anh Trường ơi” giữa tiếng kèn đám ma ai oán. Bên cạnh linh cữu chồng, người phụ nữ 48 tuổi liên tục phải nhờ đến người dìu, vành khăn tang trùm đầu đẫm nước mắt.

Ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi của chị Tuyết - anh Trường - Ảnh: Tiền Phong

Dẫn tin từ Tiền Phong, chị Tuyết cùng anh Trường lập nghiệp trên mảnh đất Yên Bình (tỉnh Yên Bái) từ những năm nơi đây còn hoang vu đồi núi. Chị làm công nhân may, còn anh làm công nhân Nhà máy xi măng Yên Bái. Đồng lương còm cõi khiến cuộc sống anh chị khá vất vả. Đến năm 48 tuổi, anh chị vẫn lận đận gồng gánh gia đình hai con đang tuổi ăn học, bên cạnh việc chu cấp cho bố chồng 76 tuổi.

Dù nghèo, căn nhà nhỏ bên sườn đồi của anh chị vẫn đầy ắp tiếng cười khi gia đình quây quần bên mâm cơm mỗi tối cho đến lúc tai họa ập xuống.

Cách đó không xa, đám tang của anh Nông Văn Toản (SN 1985) và anh Nông Văn Thuật (SN 1991) được tổ chức ở quê nhà tại xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Theo VTC News, Toản và Thuật là anh em ruột, cùng thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái vào chiều 22/4.

Từ sớm, hàng trăm người dân địa phương đến chia buồn với gia đình, tiễn biệt người hàng xóm hiền lành, dễ mến.

Quan tài đặt trước sân nhà của hai anh em xấu số - Ảnh: VietNamNet

Hình ảnh hai linh cữu xếp cạnh nhau, di ảnh hai người đàn ông bên những vòng hoa trắng khiến người chứng kiến không khỏi xót xa. Nhiều người thân, lãnh đạo công ty, đồng nghiệp không cầm được nước mắt trước sự ra đi của 2 công nhân xấu số.

Cách huyện Yên Bình khoảng 30km, căn nhà nhỏ của gia đình nạn nhân Nguyễn Danh M. (42 tuổi), ở thôn Minh Long, xã Tuy Lộc, TP. Yên Bái cũng chìm trong không khí tang thương.

Anh M. đã tử nạn trong sự cố xảy ra ở Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Ông Nguyễn Danh Dũng (67 tuổi) - bố anh M. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận tin con trai mãi mãi ra đi.

Nhớ lại giây phút biết hung tin, ông Dũng xót xa: “Gia đình nhận được thông tin từ công ty nhưng chỉ biết là M. bị tai nạn. Tôi đi xe máy một mình đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vừa lái xe vừa suy nghĩ khiến tôi đi nhầm 40km đến tận huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau đó tôi quyết định đi về nhà trước. Về tới nơi, mọi người nói con trai đã tử nạn, tôi như chết lặng”, ông Dũng kể trên báo VietNamNet

Theo ông Dũng, M. lấy vợ và có 2 con, cháu lớn 13 tuổi, cháu bé 5 tuổi. Với mức lương công nhân của 2 vợ chồng, tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi qua êm đềm, nuôi nấng các con vào đại học để thoát khỏi cảnh vất vả như bố mẹ. Nhưng thật trớ trêu, tại họa lại liên tục ập đến.

Bố mẹ già, con trẻ thơ của anh M

Cách đây vài tháng, khi đang đi làm thì vợ M. bị tai nạn lao động, gạch rơi vào đầu phải nhập viện, đến nay hồ sơ thương tật còn chưa làm xong. Từ ngày gặp nạn, sức khỏe vợ M. yếu đi nhiều, liên tục đi viện. Từ đó, M. trở thành lao động chính trong nhà.

Tuy khó khăn vất vả, nhưng M. luôn quan tâm và định hướng cho các con theo con đường học hành.

Nói trong tuyệt vọng, bà Nguyễn Thị Hải (mẹ anh M.) nghẹn giọng: “Hai vợ chồng con trai vay mượn tiền để xây nhà, đến nay chưa trả hết. Nhiều lần con tâm sự với tôi sẽ cố gắng làm lụng, trước tiên sẽ trả hết số tiền vay xây nhà, sau đó sẽ tiết kiệm một khoản riêng cho các con học đại học. Vậy mà giờ đây, con trai tôi đã không còn, các cháu không biết phải làm sao”.