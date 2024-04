Trước khi xảy ra vụ việc, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh Lê Mạnh Cường làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền. Theo đúng quy trình an toàn lao động phải tắt điện, sau đó, các thợ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Nhưng do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện, làm động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động, khiến dịch chuyển lò nghiền đã làm 7 người chết, 3 người bị thương.

Cập nhật mới nhất trên báo Sài Gòn Giải Phóng, đến tối ngày 23/4, Bộ Công an chính thức thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.

Trần Mạnh Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: SGGP

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980) là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.