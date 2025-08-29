Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), Chính Quan trợ lực, người tuổi Mùi có cơ hội bứt phá vượt lên trên mọi người trong ngày hôm nay. Bạn biết phát huy năng lực của mình đúng lúc nên giải quyết công việc rất nhẹ nhàng, khiến nhiều người phải khâm phục.

Với người làm lãnh đạo, bạn biết sử dụng đúng người đúng việc nên các công việc của tập thể đều hoàn thành vượt mức đề ra. Với tài năng của mình, bản mệnh còn có thể dẫn lối cho mọi người gặt hái được những thành tích lớn lao hơn nữa. Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động ở thời điểm này. Người độc thân cảm thấy khá e dè khi tiếp xúc với người khác giới, chính vì vậy mà dù có thiện cảm với ai, bạn cũng chỉ dám giấu trong lòng.

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), tuổi Ngọ trở nên nổi bật, tài hoa khiến người khác khâm phục. Nhờ tài ăn nói khéo léo cũng như vốn hiểu biết mà bản mệnh dễ dàng gây được thiện cảm trong tập thể, nhận được sự đánh giá cao từ mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có tham vọng lớn nhưng cần phải học cách tiết chế, thể hiện sự khiêm tốn cũng như biết lúc nào nên thể hiện bản thân để được yêu mến hơn. Dù năng lực cao và hiểu biết rộng rãi thì bản mệnh vẫn cần có chừng mực, không nên phô trương quá nhiều sẽ chuốc lấy phiền phức.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh và nửa kia xảy ra cãi cọ, ảnh hưởng tới hòa khí gia đình. Khi giao tiếp với bạn đời, bản mệnh nên điều chỉnh thái độ sao cho mềm mỏng, hòa nhã hơn, đừng quá cứng nhắc và giáo điều sẽ khiến tình cảm rạn nứt.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), tuổi Sửu may mắn bất ngờ nhờ có Chính Quan thay đổi cục diện. Tin vui hôm nay hoặc trong thời gian tới thường liên quan đến đường học tập của người trong nhà, thi cử, xin việc hoặc khai trương cửa hàng, tất cả đều thuận buồm xuôi gió.

Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc không tốt vì lâm Tương Phá cục. Làm ăn buôn bán hay bị phá, khách nợ tiền lì không chịu trả. Cho người khác nợ tiền nhưng đến khi đòi như đi xin họ trả tiền cho mình. Dễ mất tiền vì hỏng hóc đồ đạc hoặc vi phạm giao thông.

Anh chị em trong nhà dễ có lục đục liên quan đến cha mẹ, đất đai, tiền bạc, con cái. Các cặp vợ chồng không thống nhất được quan điểm nên hay cãi nhau to tiếng, ảnh hưởng đến con cái, có chuyện gì thì từ từ bảo nhau, đừng nói lớn tiếng kẻo thiên hạ chê cười..

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!