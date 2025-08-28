Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2025 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn khi bước qua tháng 9 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tháng 9 dương lịch, Chính Tài đưa tới cơ hội hái ra tiền cho những con giáp tuổi Thân nhanh nhẹn, thông thái. Trong lúc này người làm công ăn lương vừa mới nhận được tiền lương, bạn còn có niềm vui khi vừa có cơ hội được nhận khoản thưởng hoặc tiền làm thêm từ công việc phụ của bạn. 

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe không chỉ được cải thiện với lối sống khoa học mà bạn mới học hỏi mà tình cảm gia đình của bản mệnh ngày càng khăng khít. Bạn từng nghĩ tới điều xấu nhưng may mắn là mọi sự diễn ra ngược lại, tình thân được gắn kết nhiều hơn vào lúc này.

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua tháng 9 dương lịch, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi tuổi Tỵ trong ngày hôm nay. Nhờ có Tam Hội trợ lực, cộng với thái độ nhiệt tình vốn có, bạn xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng hộ. Thậm chí con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. 

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Rất có thể quý nhân sẽ là người bạn đã quen biết từ lâu. Chú ý lắng nghe lời chỉ bảo của đối phương, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm đáng quý có thể áp dụng trong tương lai. Đồng thời, quý nhân cũng sẽ chỉ ra cho bạn những sai sót ở hiện tại và cách khắc phục. 

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua tháng 9 dương lịch, trong công việc, tuổi Dần sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có địa vị và bạn bè, sự nghiệp sẽ phát triển tốt đẹp và thịnh vượng bất ngờ. Có thể sẽ có một số cơ hội hoặc dự án mới xuất hiện, vì vậy bản mệnh hãy nắm bắt cơ hội và cứ mạnh dạn tiến về phía trước.

Bước qua tháng 9 dương lịch, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tiền của gấp bội, làm ăn thuận lợi, cuộc đời êm ấm, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con đường công danh cũng đang nở hoa, sự nghiệp của bản mệnh tăng tiến khá nhanh chóng. Tuy vậy, bản mệnh đặt công việc lên cao hơn cả tình cảm nên có đôi lúc khá lạnh lùng và hơi nóng tính, nhưng bù lại rất được việc và được lãnh đạo quý mến.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tinh hoa hội tụ vào 16h30 ngày 27/8, 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bắc thang đến thành công, may mắn bám gót, rộng đường làm giàu, hỷ tín ngập nhà vào 16h30 ngày 27/8 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Sao quốc tế 33 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Vụ Miss Audition Ngọc Anh bị bắt: Từ cuộc sống mẹ đơn thân sang chảnh đến khi vướng vòng lao lý

Hậu trường 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Sầu riêng, loại trái cây tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phái nữ nhưng ăn sai cách cũng rất hại

Dinh dưỡng 2 giờ 8 phút trước
Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Ô tô lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận, gia đình 4 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Lâu đài hơi bị gió mạnh hất tung lên không trung, ít nhất 4 trẻ em bị thương

Video 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Video 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Tử vi thứ Sáu 29/8/2025 của 12 con giáp: Dần sự nghiệp thăng tiến, Mùi hồng phúc sâu dày, Mão mất tiền hao của, Thân vận trình ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 28/8/2025, 3 con giáp nhận được nhiều Phúc Lộc, tiền bạc ngày càng dư dả, một bước lên mây, đổi đời trong gang tấc

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

Nóng: Psy 'Gangnam Style' bị bắt vì lý do bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 29/8/2025, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12 giờ trưa 29/8, 3 con giáp có vận kim tiền, đón nhận nhiều may mắn, phất lên như vũ bão, no nê HƯỞNG LỘC TRỜI, Phú Quý Vinh Hoa

Đúng 12h30 hôm nay (28/8/2025), Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Đúng 12h30 hôm nay (28/8/2025), Thần Tài điểm danh 3 con giáp 'không thành rồng cũng hoá phượng', tiền bạc ngập két, may mắn kéo đến tới tấp

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề trên vào đúng 3 ngày đầu tháng 9 (1,2,3/9/2025), vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Top 3 con giáp chuẩn bị nhận hỷ sự từ bề trên vào đúng 3 ngày đầu tháng 9 (1,2,3/9/2025), vận đỏ như son, tài chính tăng vọt, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/8-30/8), 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang