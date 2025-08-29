Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két

Tâm linh - Tử vi 29/08/2025 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két trong 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), khá thoải mái, dễ chịu với tuổi Tý. Dường như con giáp này không phải đối mặt với bất cứ nỗi lo lắng hay thách thức nào, nhưng như thế không có nghĩa rằng bản mệnh có thể thoải mái với mọi việc xảy ra.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề con giáp này cần là phải hướng tới những thay đổi và sẵn sàng cho sự chuyển mình khi cần thiết, thay vì thụ động. Có thể thời gian qua bản mệnh đủ may mắn nên không phải nỗ lực nhiều, tuy nhiên, một khi bản mệnh kết hợp được may mắn với sự sáng tạo và nhiệt tình thì kết quả sẽ càng tốt hơn nữa.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), tuổi Tỵ có Thiên Tài chiếu vận, có lợi cho những bạn làm kế toán, ngân hàng, tài chính, chứng khoán. Người nào có thêm nghề tay trái cũng lộc lá không kém, các bạn nên chiều khách một chút để công việc suôn sẻ, nhất là những bạn làm kỹ thuật hoặc buôn bán. 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm không có gì đáng lo vì cục diện hai hành Thổ tương hóa. Tỵ là con giáp sống biết điều, hiền lành nên hay được mọi người bắt chuyện, khen ngợi. Con cháu trong nhà bình an vô sự, không có họa lớn xảy đến.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), dù tiền bạc đã dư dả hơn trong ngày Thiên Tài nâng đỡ nhưng tuổi Hợi vẫn cần lập một danh sách chỉn chu về các mục tiêu bạn muốn hướng tới trong tương lai. Một kế hoạch bài bản, có đầu có cuối sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn bạn nghĩ đấy.

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải luôn nhớ rằng thành công hiện tại không đảm bảo cho thành công ở tương lai, do đó, bạn vẫn phải luôn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ trên hành trình của mình. Đừng chớ tự mãn quá sớm kẻo thiếu sáng suốt trong các quyết định sắp tới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tinh hoa hội tụ vào ngày 28/8/2025, 3 con giáp chạm tay vào may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có hết phần thiên hạ, vạn sự như ý

Tinh hoa hội tụ vào ngày 28/8/2025, 3 con giáp chạm tay vào may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có hết phần thiên hạ, vạn sự như ý

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chạm tay vào may mắn, tiền tỷ rót đầy túi, giàu có hết phần thiên hạ, vạn sự như ý vào ngày 28/8/2025 này nhé!

