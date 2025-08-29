Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Những người chứng kiến kinh hoàng hét lên và đưa tay lên đầu khi vụ tai nạn xảy ra trước mắt họ trong buổi diễn tập trình diễn hàng không ở Radom, miền trung Ba Lan vào ngày 28/8. Viên phi công kỳ cựu của quân đội trên chiếc máy bay này đã tử nạn.

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

