Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Những người chứng kiến kinh hoàng hét lên và đưa tay lên đầu khi vụ tai nạn xảy ra trước mắt họ trong buổi diễn tập trình diễn hàng không ở Radom, miền trung Ba Lan vào ngày 28/8. Viên phi công kỳ cựu của quân đội trên chiếc máy bay này đã tử nạn.
Video 12 giờ 13 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi