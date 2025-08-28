Thót tim cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 8kg ẩn nấp trong phòng ngủ nhà dân

Người dân địa phương đã phát hiện ra con rắn hổ mang nằm dài bên trong phòng ngủ của họ ở Surat Thani, Thái Lan vào ngày 23/8. Nghe tin, hàng xóm đã đổ xô đến xem và gọi cho dịch vụ khẩn cấp. Đoạn clip cho thấy con rắn hổ mang chúa dài 3 mét nằm dài trên sàn nhà trong khi nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Video 3 giờ 7 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

