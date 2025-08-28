Lở đất kinh hoàng: Tài xế bỏ chạy khi những tảng đá lớn đè bẹp ô tô khiến người xem sợ thoát tim

Một trận lở đất lớn đã xảy ra trên đường cao tốc Balipara-Chariduar-Tawang ở bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 25 tháng 8 (giờ địa phương), khiến nhiều tảng đá lớn lăn xuống đường, làm hư hại và đè bẹp một số phương tiện.
Thiên An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

