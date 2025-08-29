Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo

Tâm linh - Tử vi 29/08/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, hứa hẹn sẽ có nhiều tin vui tới với tuổi Hợi. Con giáp này có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình trong công việc. Tuy nhiên, nếu khiêm tốn và biết giúp đỡ mọi người, bản mệnh sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn là thích thể hiện, khoe khoang.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc của tuổi Hợi cũng khá tốt. Con giáp này có thể nhận được những khoản từ công việc làm thêm hay từ những người bạn cũ, khách hàng cũ. Chắc chắn đó sẽ là những bất ngờ về tiền bạc mà bản mệnh không ngờ tới.

Mối quan hệ giữa con giáp này và người thân khá tốt, từ tình cảm gia đình cho đến tình bản mệnh đều hài hòa, mang đến nhiều niềm vui trong ngày. Tất cả đều nhờ thường ngày bản mệnh luôn biết cách đối nhân xử thế, lại dành thời gian chăm chút cho các mối quan hệ nên mọi thứ mới được như hiện tại.

Con giáp tuổi Thân 

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Thân khởi sắc hơn nhờ Thiên Ấn chiếu vận. Con giáp này có tiếng nói trong công việc, mọi cố gắng của bạn sớm được cấp trên nhìn thấy. Trước đây có kẻ thích sân si, dìm bạn xuống nhưng giờ đây phải im miệng vì không tìm ra lỗi của bạn, cứ làm tốt thì chẳng ai dám ăn hiếp Thân cả.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại nhưng nhờ phước lớn nên quan hệ xã giao vẫn hài hòa, ký kết hợp đồng nhanh gọn lẹ, tài lộc dồi dào hơn mọi ngày nhờ Tam Hợp cục trợ mệnh. Hơn nữa bản mệnh cũng biết tiết kiệm tiền bạc, không mấy khi tiêu xài hoang phí nên cũng để dành được một khoản khá lớn.

Đường tình cảm may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Người đối với bạn luôn tính toán, khôn ngoan xảo trá, không có lương tâm, chỉ cần tránh xa là được. Nữ tuổi này rất cá tính, không ỷ lại vào sắc đẹp, toàn tự lực cánh sinh, cố gắng để tìm được nửa kia bằng chính năng lực của bản thân.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Đào hoa nở rộ trong ngày Tam Hợp khiến tuổi Ngọ khá bối rối khi có nhiều người cùng ngỏ lời với mình trong ngày hôm nay. Những cặp đôi lại được tận hưởng khoảng thời gian ềm đềm bên nhau khi cuộc sống thời gian này đã bớt đi sự vội vã.

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Chính Ấn soi đường mà tuổi Ngọ trở nên khôn ngoan hơn. Lúc này bạn sẽ nảy ra những giải pháp hữu hiệu để giải quyết các vấn đề vẫn còn tồn đọng bấy lâu nay.

Hỏa - Thổ tương sinh cho thấy bạn cứ bình tĩnh tiến từng chút một trên hành trình tài chính của mình thì bạn cũng sẽ đến đích mà thôi. Bạn cũng không mơ mộng chuyện giàu sau một đêm, chỉ đơn giản là kiên trì với kế hoạch an toàn của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, mọi điều hanh thông vào đúng 6h sáng mai, thứ 6 (29/8/2025) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 6 giờ 5 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 10 giờ 19 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 10 giờ 34 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 10 giờ 40 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 49 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 10 giờ 55 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 11 giờ 59 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 12 giờ 5 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 12 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Trong vòng 3 tháng (9, 10, 11), 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Trong vòng 3 tháng (9, 10, 11), 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Đúng 6h30 ngày mai, thứ Bảy (30/8/2025), 3 con giáp sau số đỏ như son, chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 6h30 ngày mai, thứ Bảy (30/8/2025), 3 con giáp sau số đỏ như son, chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt