Nếu không tiêm vaccine, người bình thường có thể bị tái nhiễm Covid-19 theo chu kỳ 16 tháng/1 lần

Thế giới 20/10/2021 17:04

Chia sẻ về đại dịch Covid-19, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Imperial College London (Anh), cho biết: "Tôi nghĩ tái nhiễm phổ biến hơn nhiều so với chúng ta nghĩ".

Theo chia sẻ thông tin từ Guardian, vào ngày 6/10 của Vương quốc Anh, trong số 20.262 người Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2021, có 296 trường hợp tái nhiễm. Tái nhiễm được định nghĩa là một xét nghiệm dương tính mới ít nhất 120 ngày sau khi có kết quả dương tính đầu tiên.

Ngoài ra, giáo sư miễn dịch học tại Đại học Imperial College London (Anh) - Danny Altmann cho biết: "Chắc chắn trong số các nhân viên y tế mà chúng tôi đang nghiên cứu, có nhiều người có mức kháng thể vừa phải. Một số người trong đó đã từng nhiễm bệnh và được tiêm hai liều vaccine Covid-19, nhưng cuối cùng lại bị nhiễm Covid-19 có triệu chứng".

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Ông cũng nhấn mạnh rằng: "Tôi nghĩ tái nhiễm phổ biến hơn nhiều so với chúng ta nghĩ". Song, nguy cơ tái nhiễm dường như đã cao hơn kể từ tháng 5 năm 2021 khi biến thể Delta chiếm ưu thế.

Dữ liệu từ Mỹ, nơi nhiều tiểu bang hiện đã bắt đầu theo dõi và báo cáo tỷ lệ tái nhiễm, củng cố ý kiến ​​cho rằng nguy cơ tái nhiễm về cơ bản cao hơn đáng kể đối với biến thể Delta. Cụ thể, ở bang Oklahoma của Mỹ, nơi có dân số khoảng 3,9 triệu người, đã có 5.229 ca tái nhiễm được báo cáo trong tháng 9 (tương đương với tỷ lệ tái nhiễm là 1.152/100.000) và số ca tái nhiễm đã tăng 350% kể từ tháng 5.

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Giáo sư Jeffrey Townsend và các đồng nghiệp tại Trường Y thuộc Đại học Yale (Mỹ), đã phân tích dữ liệu tái nhiễm và miễn dịch của các coronavirus khác, bao gồm cả những loại virus gây ra SARS, MERS và cảm lạnh thông thường. Được biết, tình trạng tái nhiễm sẽ ngày càng phổ biến khi khả năng miễn dịch suy giảm, đặc biệt là khi số lượng ca nhiễm tăng cao.

"Nếu chúng ta không có biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, không có ai đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách, không có vaccine, tái nhiễm sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ 3 tháng đến 5 năm - có nghĩa là cứ 3 tháng đến 5 năm, người bình thường có thể bị nhiễm Covid-19 một lần", giáo sư Townsend nói.

Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng người bình thường có thể bị tái nhiễm Covid-19 16 tháng một lần nếu không có vaccine và các biện pháp phòng ngừa trên.

Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   Covid-19 tái nhiễm dương tính

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