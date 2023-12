Một năm sắp kết thúc sẽ không khiến các nhà bảo tồn có thể vui mừng. Theo dữ liệu mới nhất từ ​​Cơ quan Bảo tồn Hổ Quốc gia cho đến ngày 30 tháng 12, 126 con hổ đã chết trên khắp đất nước trong năm nay. Và đây là con số tử vong hàng năm cao nhất được ghi nhận trong một thập kỷ, đánh đổ kỷ lục của năm 2016 khi có 121 trường hợp hổ chết được ghi nhận trong các khu rừng ở Ấn Độ. Năm ngoái, con số này đứng ở vị trí 106.

Mặc dù đây là những con số chính thức do Cơ quan Bảo tồn Hổ Quốc gia cung cấp, các nhà bảo tồn và các nguồn tin chính phủ đồng ý rằng số hổ tử vong thực tế có thể cao hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, những trường hợp hổ bị tử vong sâu trong rừng không được báo cáo và các con số chính thức thường là một con số không đầy đủ. Một báo cáo trên tờ Times of India trích dẫn dữ liệu do Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã Ấn Độ (WPSI) tổng hợp, ước tính có những con số lớn hơn và đáng kinh ngạc hơn. Tổ chức phi chính phủ về bảo tồn động vật hoang dã cho biết rằng năm 2021 có 164 con hổ chết tính đến thứ Tư (29/12) - cao hơn 48% so với con số năm 2020 là 111 con.