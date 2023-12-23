Mẹ qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho con bộ vé số trúng cả giải nhất lẫn giải nhì lên đến 40 tỷ đồng

Thế giới 23/12/2023 09:17

'Khi chắc chắn trúng giải, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi nghĩ may mắn đã đến với tôi trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi mẹ tôi qua đời', người chiến thắng giải chia sẻ.

Theo tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc), trang chủ Xổ số Donghaeng ngày 21/12 thông báo, trong xổ số hưu trí 720+ lần thứ 180 đã có người trúng đồng thời 1 giải hạng nhất và 4 giải hạng nhì.

Trong một cuộc phỏng vấn với người chiến thắng được giới thiệu trên trang chủ Xổ số Donghaeng, anh A., người chiến thắng, cho biết: “Gần đây, mẹ tôi bị ung thư và tôi đã cùng mẹ về thăm nhà của mẹ giữa những đợt điều trị. Tôi và mẹ đã mua một vé số thường và một vé số hưu trí, mỗi loại trị giá 10.000 won (khoảng 186.000 đồng) tại một cửa hàng xổ số gần nhà mẹ". 

Anh A. kể: “Sau đó, bệnh tình của mẹ tôi ngày càng trầm trọng và bà qua đời. Trong khi tôi đang thu dọn đồ đạc, tôi kiểm tra tờ vé số hưu trí đã mua trước đó và nhận thấy đã trúng giải nhất, nhì của giải thưởng. Khi chắc chắn trúng, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi nghĩ may mắn đã đến với tôi trong khoảng thời gian vô cùng khó khăn sau khi mẹ tôi qua đời". 

 

Khi được hỏi “Anh định dùng số tiền trúng thưởng vào việc gì?”, anh A. cho biết: “Tôi dự định sẽ trả nợ số thẻ tín dụng đã dùng để chữa bệnh cho mẹ tôi và số nợ vay khi mua nhà". 

Mẹ qua đời vì bệnh ung thư, để lại cho con bộ vé số trúng cả giải nhất lẫn giải nhì lên đến 40 tỷ đồng - Ảnh 1
Chia sẻ cảm xúc khi trúng giải, anh A. viết: “Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Hãy chờ đợi hạnh phúc" - Ảnh: Trang chủ Xổ số Donghaeng/Chosun Ilbo

Người đoạt giải nhất của Xổ số hưu trí 720+ sẽ nhận được 7 triệu won/tháng/10 năm và người đoạt giải nhì sẽ nhận được 1 triệu won/tháng/10 năm dưới dạng lương hưu.

Theo đó, anh A. giành được đồng thời 1 vé giải nhất và 4 vé giải nhì sẽ nhận được 11 triệu won/tháng trong 10 năm và 7 triệu won/tháng trong 10 năm tiếp theo, tổng số tiền nhận được trong 20 năm là 2,16 tỷ won (khoảng 40 tỷ đồng). 

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