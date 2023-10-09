Giải độc đắc xổ số Powerball Jackpot, một trong hai giải xổ số lớn ở Mỹ, đã tăng lên 1,55 tỷ USD (khoảng 37.796 ngàn tỉ đồng).

Theo trang web Powerball ngày 8/10 (giờ địa phương), không có người mua nào đoán đủ 6 số trúng trong kỳ quay số tối ngày thứ Bảy (7/10).

Theo đó, số tiền thắng được chuyển sang kỳ quay số thứ 9 lên tới 1,55 tỷ USD (khoảng 37.796 ngàn tỉ đồng). Đây là số tiền lớn thứ ba trong lịch sử Powerball và là số tiền lớn thứ năm trong lịch sử xổ số Mỹ (bao gồm cả Mega Millions), CNN và các phương tiện truyền thông khác của Mỹ đưa tin.

Cửa hàng bán lẻ xổ số Powerball của Mỹ- Ảnh: AP

Trong Powerball, đã không có người chiến thắng trong gần ba tháng kể từ khi một tờ vé số được bán ở California vào ngày 19/7 đạt giải độc đắc 1,08 tỷ USD (khoảng 26.335 ngàn tỉ đồng).

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Powerball giải độc đắc vượt quá 1 tỷ USD (khoảng 24.385 tỉ đồng) trong nhiều năm liên tiếp. Tỷ lệ trúng thưởng khi đoán đủ 6 số Powerball trùng với kết quả chỉ là 1/292,2 triệu.

Tổng số tiền thắng là số tiền nhận được dưới dạng niên kim trong 29 năm. Nếu chọn thanh toán bằng tiền mặt một lần, có thể nhận được 679,8 triệu USD (khoảng 16.576 ngàn tỉ đồng) trước thuế dựa trên số tiền thắng cược hiện tại.

Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ là 2,04 tỷ USD (khoảng 49.745 ngàn tỉ đồng) từ xổ số Powerball vào tháng 11/2022.

Xổ số Powerball: Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ 6, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Người chơi có 6 con số trùng với kết quả sẽ chiến thắng giải độc đắc. Giải thưởng được chia đều nếu có nhiều người trúng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-oc-ac-powerball-o-my-tang-len-37-ngan-ti-ong-so-tien-lon-thu-3-trong-lich-su-powerball-622521.html