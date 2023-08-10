Giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử, hơn 37 nghìn tỷ đồng đã chính thức có chủ

Thế giới 10/08/2023 10:58

Tỷ lệ trúng giải độc đắc này là 1/303 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất 1/1 triệu bị sét đánh.

Theo báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ tờ AP, một người may mắn ở bang Florida đã giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,58 tỷ USD (hơn 37 nghìn tỷ đồng) trong phiên xổ số vào tối 8/8.

Các con số chiến thắng được rút ra là: 13 19 20 32 33, và quả bóng vàng may mắn số 14.

Giải độc đắc lớn thứ 3 trong lịch sử, hơn 37 nghìn tỷ đồng đã chính thức có chủ - Ảnh 1
Giải độc đắc ngày 8/8 là giải thưởng xổ số lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ

Trước chiến thắng lớn vào tối 8/8, đã có 31 lần rút thăm liên tiếp kể từ lần cuối cùng giải độc đắc của trò chơi tìm được chủ nhân vào ngày 18/4. Điều đó giúp giải thưởng tăng tích lũy đều đặn và trở thành giải thưởng lớn thứ 3 từ trước đến nay trong lịch sử ngành xổ số tại Mỹ.

Số người trúng giải độc đắc Mega Millions là rất hiếm, do tỷ lệ chiến thắng là 1/302.600.000.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ tờ Forbes, nếu chọn phương án nhận một lần, người trúng sẽ phải nộp thuế liên bang bắt buộc 24%, khiến con số thực nhận là 595,3 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng). Tùy thuộc vào thu nhập của người chiến thắng, mức thuế liên bang cũng có thể lên tới 37%, làm giảm số tiền thắng xuống 493,5 triệu USD (hơn 11 nghìn tỷ đồng).    

Với phương án nhận trong 30 năm, trung bình một tháng người chiến thắng nhận 33,1 triệu USD (785 tỷ đồng) nếu áp thuế liên bang 37%. Người trúng số ở Florida không cần nộp thuế bang.

Ngoài người chơi trúng độc đắc, hai người ở Florida và Bắc Carolina đã trúng mỗi người 2 triệu USD, 5 người khác trúng mỗi người một triệu USD trong kỳ quay thưởng 8/8.

Vé Mega Millions được bán với giá 2 USD tại 45 tiểu bang, Washington và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Kỳ quay số tiếp theo của Mega Millions là vào 11/8, với giải độc đắc quay lại mức 20 triệu USD. Tỷ lệ trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/303 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất 1/1 triệu bị sét đánh.

Nhớ vợ con theo một cách đặc biệt, người đàn ông trúng được số tiền 277 tỷ đồng

Nhớ vợ con theo một cách đặc biệt, người đàn ông trúng được số tiền 277 tỷ đồng

Người đàn ông hơn 30 tuổi trúng giải đặc biệt và mang về hơn 277 tỷ đồng nhờ cách ghép số vô cùng độc đáo gây xôn xao cộng đồng mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới Mega Millions giải độc đắc Mega Millions

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 32 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 17 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 17 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích