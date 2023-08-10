Tỷ lệ trúng giải độc đắc này là 1/303 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất 1/1 triệu bị sét đánh.

Theo báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn nguồn từ tờ AP, một người may mắn ở bang Florida đã giành được giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,58 tỷ USD (hơn 37 nghìn tỷ đồng) trong phiên xổ số vào tối 8/8.

Các con số chiến thắng được rút ra là: 13 19 20 32 33, và quả bóng vàng may mắn số 14.

Giải độc đắc ngày 8/8 là giải thưởng xổ số lớn thứ 3 trong lịch sử Mỹ

Trước chiến thắng lớn vào tối 8/8, đã có 31 lần rút thăm liên tiếp kể từ lần cuối cùng giải độc đắc của trò chơi tìm được chủ nhân vào ngày 18/4. Điều đó giúp giải thưởng tăng tích lũy đều đặn và trở thành giải thưởng lớn thứ 3 từ trước đến nay trong lịch sử ngành xổ số tại Mỹ.

Số người trúng giải độc đắc Mega Millions là rất hiếm, do tỷ lệ chiến thắng là 1/302.600.000.

Theo VnExpress dẫn nguồn từ tờ Forbes, nếu chọn phương án nhận một lần, người trúng sẽ phải nộp thuế liên bang bắt buộc 24%, khiến con số thực nhận là 595,3 triệu USD (hơn 14 nghìn tỷ đồng). Tùy thuộc vào thu nhập của người chiến thắng, mức thuế liên bang cũng có thể lên tới 37%, làm giảm số tiền thắng xuống 493,5 triệu USD (hơn 11 nghìn tỷ đồng).

Với phương án nhận trong 30 năm, trung bình một tháng người chiến thắng nhận 33,1 triệu USD (785 tỷ đồng) nếu áp thuế liên bang 37%. Người trúng số ở Florida không cần nộp thuế bang.

Ngoài người chơi trúng độc đắc, hai người ở Florida và Bắc Carolina đã trúng mỗi người 2 triệu USD, 5 người khác trúng mỗi người một triệu USD trong kỳ quay thưởng 8/8.

Vé Mega Millions được bán với giá 2 USD tại 45 tiểu bang, Washington và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Kỳ quay số tiếp theo của Mega Millions là vào 11/8, với giải độc đắc quay lại mức 20 triệu USD. Tỷ lệ trúng giải độc đắc Mega Millions là 1/303 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất 1/1 triệu bị sét đánh.

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