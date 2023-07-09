1,2 tỷ đồng bay lả tả khắp cao tốc, người dân thi nhau nhặt

Thế giới 09/07/2023 13:42

Một nam thanh niên điều khiển chiếc mô tô trên một con đường cao tốc ở ven biển tại Cebu, Philippines thì bất ngờ balo bị bục khóa kéo, khiến nhiều người tranh nhau nhặt.

Theo ABS-CBN của Philippines phát sóng vào ngày 5/7 (giờ địa phương), vụ việc xảy ra trên một con đường ven biển phía nam Cebu vào sáng ngày 4/7.

Theo cảnh sát địa phương, tiền mặt đã rơi ra khỏi túi của anh John Mark Barrientos khi anh đang lái một chiếc mô tô đi trên một con đường cao tốc. Sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm đó, chiếc balo đựng số tiền hơn 4 triệu peso (khoảng 1,2 tỷ đồng) mà anh đang đeo đằng sau không xảy ra sự cố gì.

1,2 tỷ đồng bay lả tả khắp cao tốc, người dân thi nhau nhặt - Ảnh 1
Một nam thanh niên điều khiển chiếc mô tô trên một con đường cao tốc ở ven biển tại Cebu, Philippines thì bất ngờ balo bị bục khóa kéo, khiến nhiều người tranh nhau nhặt

Tuy nhiên, anh John cho biết: "Tôi đã nhìn thấy tiền trong balo của mình bay lả tả qua gương chiếu hậu và dừng lại để nhặt tiền", nhưng "những người khác (đi ngang qua) cũng dừng lại nhặt rồi đi tiếp", gây ra cảnh tượng vô cùng hỗn loạn trên cao tốc.

Anh cho biết lúc đó anh muốn nhặt lại số tiền của mình nhưng có người tốt bụng thì nhặt hộ rồi trả lại, tuy nhiên cũng có người nhặt xong liền cầm đi tiếp. 

Các nhà chức trách đang truy tìm danh tính của những người đã nhặt tiền nhưng không trả cho anh  John thông qua đoạn phim camera an ninh gần đó. Cảnh sát trưởng thành phố Cebu, cho biết: “Chúng tôi đã xác định được một số người đã nhặt tiền và cũng đang điều tra khả năng một số tiền mặt có thể đã rơi xuống biển". 

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